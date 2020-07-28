"Принцеса плюссайз": глянець втрапив у скандал через статтю про 16-річну доньку короля Нідерландів
16-річна спадкоємиця трону Нідерландів, принцеса Катаріна-Амалія стала героїнею номеру іспаномовного журналу про селебрітіз Caras.
У колонці старшу дочку короля Віллема-Александра та королеви Максими оспівали як дівчину плюссайз, яка, попри критику і булінг, росте вільною від табу та відстоює свою фігуру "реальної жінки".
Та ефект від публікації вийшов дещо не такий, як сподівалися автори. Про це пише The Daily Mail.
Чимало користувачів соцмереж обурилися через колонку, яка, на їхню думку, є проявом неповаги та жорстокості. До того ж, надсилає небезпечний меседж 16-річним читачкам, оцінюючи фігуру їхньої ровесниці, за яку її буцімто цькують.
"Мова йде про тіло неповнолітньої, підлітка, що росте. Яке ваше право чи обов'язок це обговорювати? Панове, 2020-й надворі...", - пишуть розгнівані підписники Caras у Instagram.
Дехто вважає, що видання має негайно змінити непоштивий заголовок "Старша донька Максими з гордістю демонструє свій лук "плюссайз" і вибачитися перед дівчиною та її сім'єю.
Головна редакторка Caras Ліліана Кастаньо висловила позицію глянцю в Instagram. На її думку, історія Амалії має надихати.
"Її сила, те, як вона витримала тягар принцеси "плюссайз", як її називали в Голландії, і підтримка її сім'ї - ось про що ця публікація", - наголосила вона.
Як додала Ліліана, якби королівський протокол дозволяв принцесі Амалії сидіти в соцмережах, може, вона й сама лайкнула би той допис.
Нагадаємо, в Віллема-Александра та Максими є ще дві молодші доньки: 15-річна принцеса Алексія та 13-річна принцеса Аріана.
Як відомо, шведська принцеса Вікторія в юності страждала на анорексію. Як розказувала донька короля, розлад харчової поведінки розвинувся в неї після того, як вона стала активно брати участь у публічних заходах разом із батьком.
Нагадаємо, на булімію страждала принцеса Діана. Цей небезпечний розлад приписують і герцогині Кейт Міддлтон.