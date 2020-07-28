"Принцеса плюссайз": глянець втрапив у скандал через статтю про 16-річну доньку короля Нідерландів

16-річна спадкоємиця трону Нідерландів, принцеса Катаріна-Амалія стала героїнею номеру іспаномовного журналу про селебрітіз Caras.

У колонці старшу дочку короля Віллема-Александра та королеви Максими оспівали як дівчину плюссайз, яка, попри критику і булінг, росте вільною від табу та відстоює свою фігуру "реальної жінки".

Та ефект від публікації вийшов дещо не такий, як сподівалися автори. Про це пише The Daily Mail.

Заголовок звучить так: "Старша донька Максими з гордістю демонструє свій лук "плюссайз" фото з instagram caras

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Чимало користувачів соцмереж обурилися через колонку, яка, на їхню думку, є проявом неповаги та жорстокості. До того ж, надсилає небезпечний меседж 16-річним читачкам, оцінюючи фігуру їхньої ровесниці, за яку її буцімто цькують.

"Мова йде про тіло неповнолітньої, підлітка, що росте. Яке ваше право чи обов'язок це обговорювати? Панове, 2020-й надворі...", - пишуть розгнівані підписники Caras у Instagram.

Амалія - старша донька короля Віллема-Александра та королеви Максими фото з instagram королівської родини нідерландів

Дехто вважає, що видання має негайно змінити непоштивий заголовок "Старша донька Максими з гордістю демонструє свій лук "плюссайз" і вибачитися перед дівчиною та її сім'єю.

Головна редакторка Caras Ліліана Кастаньо висловила позицію глянцю в Instagram. На її думку, історія Амалії має надихати.

"Її сила, те, як вона витримала тягар принцеси "плюссайз", як її називали в Голландії, і підтримка її сім'ї - ось про що ця публікація", - наголосила вона.

Принцесі 16. Колись вона успадкує трон Нідерландів

Як додала Ліліана, якби королівський протокол дозволяв принцесі Амалії сидіти в соцмережах, може, вона й сама лайкнула би той допис.

Нагадаємо, в Віллема-Александра та Максими є ще дві молодші доньки: 15-річна принцеса Алексія та 13-річна принцеса Аріана.

Амалія з сестрами

Як відомо, шведська принцеса Вікторія в юності страждала на анорексію. Як розказувала донька короля, розлад харчової поведінки розвинувся в неї після того, як вона стала активно брати участь у публічних заходах разом із батьком.

Нагадаємо, на булімію страждала принцеса Діана. Цей небезпечний розлад приписують і герцогині Кейт Міддлтон.