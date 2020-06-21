Працював на фермі та мив туалети: маловідомі факти з "резюме" принца Вільяма з нагоди його 38-річчя

21-го червня свій день народження святкує британський принц Вільям. Онукові, синові, чоловікові та багатодітному таткові, який одного дня стане королем, виповнилося 38 років.

Із цієї нагоди палац оприлюднив фото іменинника з синами і донькою. Знімала, звісно ж, Кейт Міддлтон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 20 Июн 2020 в 2:30 PDT

Між іншим, гойдалка, на якій сидить принц із дітьми - це не просто гойдалка. Як пише The Daily Mail, це весільний подарунок, який у 2011-му році отримали Вільям із Кейт від принца Чарльза. Тож саме це фото було обрано навмисне, адже третя субота червня в Британії - це День батька.

До слова, принца Вільяма аж ніяк не можна назвати мажором, який ніколи не носа не вистромляв за межі королівських резиденцій. Його трудова біографія досить цікава.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Clarence House (@clarencehouse) 21 Июн 2017 в 12:06 PDT

Як пише Encyclopædia Britannica, закінчивши Ітонський коледж у 2000-му, Вільям узяв річну паузу перед вступом до Сент-Ендрюського університету. І витратив її не на гульки, а присвятив волонтерству. Принц побував у країнах Африки та Південної Америки. Він не цурався фізичної праці та навіть мив туалети, коли три місяці був у Чилі.

"Вільям справлявся дуже добре, і що мене вразило в ньому, так це те, наскільки нормальним він був", - ділився спогадами логіст, керівник експедицій Грем Хорсні, пише Marie Claire.

"Він сказав, що хоче, аби до нього ставилися так, як і до всіх, і саме так і було. Коли ви бачили, як він миє туалети, то це не було на камеру, він справді мив убиральні", - запевнив він.

У Англії ж Вільям устиг місяць попрацювати на молочній фермі. Як пише The Telegraph, парубок тоді зізнався, що цей досвід став для нього найекзотичнішим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Clarence House (@clarencehouse) 1 Янв 2018 в 7:07 PST

У Сент-Ендрюсі принц спочатку став вивчати історію мистецтва, але згодом основним предметом обрав географію. Ступінь магістра він здобув у 2005-му. Як відомо, саме у виші Вільям зустрів свою майбутню дружину. Кейт Міддлтон, до слова, таки отримала диплом із історії мистецтва. На випускний приїжджала Її Величність.

Потім Вільям навчався у Королівській військовій академії в Сандгерсті, став пілотом гелікоптера та служив у Королівських ВПС до 2013-го року. Іще чотири роки принц служив пілотом повітряної швидкої допомоги East Anglian Air Ambulance.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 21 Июн 2016 в 9:13 PDT

За час, що він провів у авіації, Вільям брав участь у багатьох пошукових та рятувальних операціях. Та у 2017-му році йому довелося розпрощатися з роботою, щоби почати виконувати обов'язки члена королівської родини "фуллтайм".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 6 Июл 2018 в 4:45 PDT

Як відомо, навіть будучи дорослим чоловіком та батьком сімейства, принц Вільям усе одно слухається бабусю, і це дуже смішно та зворушливо.

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