Лорак відвела до школи 10-річну доньку з вибіленими пасмами. ФОТО
Четвер, 2 вересня 2021, 09:47
Схоже, співачка Ані Лорак - прогресивна мама, яка спокійно дозволяє дитині експериментувати з кольором волосся. 10-річна Софія тепер красується з вибіленими пасмами.
Шкільні фото доні Кароліна показала в Instagram, привітавши всіх із Днем знань.
Нагадаємо, Софія навчається в елітній школі під Москвою. За кожен рік у цьому закладі зіркова мама платить по кількадесят тисяч доларів.
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