Лорак відвела до школи 10-річну доньку з вибіленими пасмами. ФОТО

Схоже, співачка Ані Лорак - прогресивна мама, яка спокійно дозволяє дитині експериментувати з кольором волосся. 10-річна Софія тепер красується з вибіленими пасмами.

Шкільні фото доні Кароліна показала в Instagram, привітавши всіх із Днем знань.

Кароліна причепурила доню до нового навчального року фото з instagram лорак

Як вам новий колір Софійчиного волосся?

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Нагадаємо, Софія навчається в елітній школі під Москвою. За кожен рік у цьому закладі зіркова мама платить по кількадесят тисяч доларів.

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