"Стомилася, що мене асоціюють із болячками": Власова дебютувала на паркеті "Танців" із запальним квікстепом

43-річна співачка Євгенія Власова дебютувала на паркеті нового сезону "Танців з зірками" з минулорічним переможцем шоу Максом Леоновим.

Пара станцювала романтичний квікстеп, наприкінці якого партнер освідчився Жені і подарував обручку. Звісно, це був лише сюжет постановки.

Під час репетицій Власова зізналася, що дуже хоче, аби всі забули про перенесені нею хвороби і операції, і щоби нею дуже пишалася її донька.

"Після страшної операції, де з 10 виживає 1, я пам'ятаю, як я у махровому халаті не могла і кроку зробити. Було складно підіймати покривало, не те, що зараз танцювати. Це офігенно, що я можу танцювати. Я дуже стомилася від того, що мене асоціюють із болячками", - зізналася Женя.

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"Постійно чую за спиною: "А, це та, яка ледь не вмерла", "Та, яка розлучилася", "Та, у якої був рак". Це витримати нереально, це все дуже мене ранило", – додала співачка.

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