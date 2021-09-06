Щоразу гладшаю однаково: Осадча розказала, скільки кіло набирала під час вагітностей

Телеведуча Катерина Осадча зізналася, що під час трьох вагітностей набирала приблизно однакову кількість кілограмів.

Про це мама трьох дітей розказала в інтерв’ю Viva! ще до народження молодшого сина.

"Я намагаюся стежити за тим, що їм, і не набирати багато зайвої ваги, щоби потім швидше повернути собі форму. Але, зважаючи на зміни сезонів і те, що зараз багато роботи (іноді не вистачає часу просто поїсти), в сумі зайвих набраних кілограмів усі три вагітності приблизно однакові", - зауважила Катерина.

Ще вагітною Осадча знялася для обкладинки

"Моя увага до харчування з кожною вагітністю ставала ретельнішою, та на кілограми це ніяк не впливає – все одно організм має набрати певну кількість. У середньому за вагітність я набираю десь 15–17 кг. Ті рази вони пішли дуже швидко, як буде зараз, не знаю", - зізналася Осадча.

Нагадаємо, нещодавно Осадча розсекретила, де саме вчитиметься її старший син Ілля. Але досі не оголосила ім'я молодшого хлопчика.

Фото Viva! та з Instagram