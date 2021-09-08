"Зима" для обличчя і тайський масаж: Джамала розказала про свою б’юті-рутину

38-річна співачка Джамала поділилася з підписниками своїми секретами краси.

Як запевнила зірка, у догляді за собою вона доволі хаотична. Утім, є декілька процедур, про які Джа намагається не забувати.

"В ефірі рубрика "б'юті-шмуті". По-перше, хочу сказати, що я не дуже послідовна у своїй рутині, адже часто змінюю умивалки, креми. У мене навіть немає фаворитів. Повний хаос. По-друге, після процедур я завжди лечу в кадр, на сцену, на важливу зустріч, тому, на щастя чи на жаль, в мене немає часу на довге відновлення шкіри. Але все ж деякі мастхеви в мене є", - наголосила артистка.

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"Вмивання. Я завжди тонізую шкіру обличчя зранку і ретельно очищую після косметики. Хоча б раз на 2 тижні роблю салонні процедури", - зауважила Джамала.

"Dermadrop — "холодний" масаж. Відчуття, ніби зима не просто близько, а прямо на моєму обличчі. Процедура не потребує уколів, не лишає слідів, лише приємне відчуття і класний стан шкіри", - розказала Джа.

Також співачка робить і дуже рекомендує БМС - особливий вид гімнастики зі стимулятором для м’язів обличчя і шиї.

фото з instagram

Своє тіло Джамала балує тайським масажем.

"Це те, що розслабляє після важливих виступів, виснажливих танцювальних тренувань та напружених репетицій", - зауважила вона.

Процедуру Onda & Shwarzy Джамала робить 3-4 рази на місяць для плаского живота та корекції контурів.

Для волосся Джамала раз на тиждень робить маску MoroccanOil

Нагадаємо, взимку Джамала сіла на дієту та скинула до літа 10 кілограмів.