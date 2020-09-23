"Протягом року не народиш дитину, я від тебе піду": Кухар розказала, як Стоянов умовляв її на доньку

Балерина Катерина Кухар зізналася, що довго не наважувалася народити доньку Настю своєму чоловікові Олександру Стоянову. В якийсь момент артист навіть висунув їй дуже жорсткий ультиматум.

Про материнство, а ще про велику трагедію свого життя, смерть первістка Катерина розповіла програмі "Життя відомих людей".

Катерина Кухар має сина від першого шлюбу і доньку від другого, з Олександром Стояновим фото з instagram кухар

Перша дитина Кухар, дівчинка, померла у пологах.

"Найстрашніше випробування - це був цей момент реанімації і після реанімації, коли тебе переводять у палату, і, крім того, що тобі в принципі не хочеться жити, ти чуєш дитячий плач...", - поділилася страшними спогадами балерина.

Згодом, у своєму першому шлюбі Катерина народила сина Тимура. Вона дуже тішиться з того, що в хлопчика є двоє татусів, адже Олександр його одразу полюбив. Утім Стоянову непросто вдалося вмовити балерину на спільну дитину, адже артистка дуже боялася втратити форму.

"Він каже: "Мась, ти мені ще довго будеш морочити голову? Ти хитра жінка, я вже все зрозумів, мене це не влаштовує. Якщо ти протягом року не народиш дитину, я від тебе піду", - пригадала Катерина.

Балерина довго не могла зважитися на нову вагітність, але не пожалкувала

Зі слів балерини, вона страшенно образилася на коханого і тиждень із ним не розмовляла.

"Для мене важливо було зрозуміти, що якщо раптом я не зможу мати дітей, чи піде він від мене чи ні? Він уже за тиждень прийшов, обійняв і каже: "Мась, я тебе так кохаю, ти важлива і дорога, якщо ти не захочеш народжувати дітей, я буду з тобою", - я так заплакала, він це прожив", - поділилася вона.

Під час вагітності Настею Катерина набрала 13 кілограмів, але вже через чотири місяці після пологів повернулася на сцену.

Нагадаємо, офіційно одружилися Стоянов та Кухар лише торік, хоча повінчалися набагато раніше.