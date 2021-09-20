"Дитина-мрія": Кемпбелл уперше розказала про маленьку доньку
20 вересня 2021, 17:00
Британська супермодель Наомі Кемпбелл, яка у травні оголосила про народження донечки, поки ще жодного разу не показувала лице своєї крихітки та навіть тримає в секреті її ім'я.
Яка вона, її 4-місячна дівчинка, Наомі трішки розказала в інтерв'ю ВВС, пише Page Six.
Зі слів Кемпбелл, їй дісталася просто "дитина-мрія".
"Вона дивовижна. Вже дуже самостійна, дуже розумна, цікава, спить по 12 годин. Вона - хороша дівчинка", - похвалилася зіркова матуся.
Нагадаємо, подейкують, тато малої - таємний бойфренд-американець 51-річної Наомі. Народила дівчинку для пари сурогатна мати.
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