"Дитина-мрія": Кемпбелл уперше розказала про маленьку доньку

Британська супермодель Наомі Кемпбелл, яка у травні оголосила про народження донечки, поки ще жодного разу не показувала лице своєї крихітки та навіть тримає в секреті її ім'я.

Яка вона, її 4-місячна дівчинка, Наомі трішки розказала в інтерв'ю ВВС, пише Page Six.

Коли ж Наомі нарешті покаже свою донечку?! фото з instagram кемпбелл

Зі слів Кемпбелл, їй дісталася просто "дитина-мрія".

Реклама:

"Вона дивовижна. Вже дуже самостійна, дуже розумна, цікава, спить по 12 годин. Вона - хороша дівчинка", - похвалилася зіркова матуся.

Нагадаємо, подейкують, тато малої - таємний бойфренд-американець 51-річної Наомі. Народила дівчинку для пари сурогатна мати.