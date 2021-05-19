"На сьомому небі": джерела розказали, як Кемпбелл наважилася стати мамою в 50, і хто тато дитини

Британська супермодель Наомі Кемпбелл 18-го травня спричинила ефект вибуху бомби в мережі, оголосивши про народження доньки. Подейкують, навіть команда 50-річної зірки взнала про цю сенсацію за півгодини до публікацій допису в Instagram.

Про щасливі зміни у житті Наомі розказали джерела The Sun.

Припускається, що дівчинку, ім'я якої супермодель поки не повідомила, виносила для неї сурогатна мати. Адже 20-го квітня Кемпбелл брала участь у показі Michael Kors у Нью-Йорку, і точно не виглядала вагітною.

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На фото, яке Наомі обрала для оголошення про появу дитини, на її руці видно стрічку, яку чіпляють у лікарнях. Тож, імовірно, зіркова мама була присутня на пологах.

Татусем новонародженої дівчинки є "секретний бойфренд" Кемпбелл, американець, із яким вони разом уже півтора року.

"Це типова Наомі. Вона любить дивувати людей і тримати їх під контролем... У часи, коли всі в світішоубізу почуваються так погано, вона сподівається, що це підніме чийсь дух", - пояснив інформатор влаштований супермоделлю сюрприз.

"Вона живе в Америці зі своїм бойфрендом і дуже щаслива. Вона нарешті відчула, що настав ідеальний час для того, щоби стати матір'ю, і вона на сьомому небі... Перший локдаун дозволив їй зупинитися та подивитися на важливі речі, і вона прийняла рішення, що час серйозно розглянути можливість створення родини", - додало джерело.

Наомі поки не розкрила імені новонародженої донечки

Зі слів друзів зірки, Наомі дуже надихнув приклад її подруги, супермоделі Іман, яка свою доньку Лексі від Девіда Боуї народила в 45 років.

Переоцінивши свої життєві пріоритети, Кемпбелл відтепер налаштована менше працювати і вже попередила про це свою команду.

Як відомо, серед колишніх бойфрендів Кемпбелл - Роберт де Ніро, Леонардо ДіКапріо, P Diddy, Владислав Доронін. Останнім її захопленням, про яке вдалося довідатися пресі, був учасник гурту One Direction Ліам Пейн.

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