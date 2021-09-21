"Я працюю з 15 років": син Арістова заявив, що сам заробив на авто

Син голови бюджетного комітету ВР Юрія Арістова, Артем обурився через те, що про нього пишуть у ЗМІ.

У своєму Instagram хлопець заявив, що батько не має відношення до його життя, що він працює з 15 років і може собі дозволити купити авто, яке і стало причиною підвищеної уваги журналістів.

"Знову привертаю увагу журналістів, які вперто не хочуть помічати, що я з 15 років працюю самостійно. Я не додаток до батьків, я окрема, самостійна людина. Головний "бонус", який я отримую сьогодні від того, що батько пішов у політику - негативна увага ЗМІ", - запевнив Артем.

"Я сплю 5 годин на день, решту часу працюю і до тата не маю ніякого відношення. Прокиньтеся, крім інших робіт у мене мільйон підписників в сукупності в інст і на ютубі, я можу дозволити собі купити машину, і зауважте не нова S class, а б/у і Америку", - наголосив Арістов-молодший.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Artem Aristov (@tommyaristov)

Нагадаємо, раніше ТаблоID писав, що новопридбана автівка 21-річного Артема Арістова, його яскраве життя в Instagram та поїздка до Москви привернули увагу ЗМІ та соцмереж.