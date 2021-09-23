Голоциці Меган Фокс і Кортні Кардашян попозували в трусиках Кім

Американська акторка Меган Фокс та реалітізірка Кортні Кардашян стали моделями для реклами спіднього Skims, створеного молодшою сестрою останньої, Кім Кардашян.

Для сексі-фотосесії красуні-брюнетки обрали чорне та біле.

35-річна Меган та 42-річна Кортні попозували в спідньому від Кім

Трохи квітів

І трохи їжі не завадить

Нагадаємо, як виглядає її білизна на жінках із пишними стегнами, неодноразово демонструвала й сама Кім.

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