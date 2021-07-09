Нарешті по-чесному: Кардашян у мережі розхвалили за ФОТО попи з целюлітом
Американська реалітізірка Кортні Кардашян стала героїнею Instagram, оприлюднивши фото, де на її сідницях можна побачити целюліт.
Інтернет-користувачі аплодують 42-річній жінці за чесність та відвагу.
Резонансною фотографією в своєму лайфстайл-блозі Кортні проілюструвала статтю про користь пілатесу для п'ятої точки, пише People.
"Нарешті нередагована Кардашян... Так, целюліт!.. Як добре бачити селебрітіз із целюлітом... Спасибі, що не стала редагувати фото... Ось що значить підтримувати натуральну красу жіночих тіл!", - пишуть Кортні в коментарях.
Щоправда, дехто з підписників зазначив, що інші Кардашян та Дженнер навряд чи колись на таке зважаться.
Як відомо, зіркових сестричок неодноразово ловили на фотошопі.
Нагадаємо, кілька років тому папараці зняли Кім на пляжі: так світ дізнався, що целюліт є і в неї. Подейкували, від лавини хейту в мережі в красуні тоді стався нервовий зрив. А від її Instagram відписалося 100 тисяч розчарованих фолловерів.
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