Нарешті по-чесному: Кардашян у мережі розхвалили за ФОТО попи з целюлітом

П'ятниця, 9 липня 2021, 10:55

Американська реалітізірка Кортні Кардашян стала героїнею Instagram, оприлюднивши фото, де на її сідницях можна побачити целюліт.

Інтернет-користувачі аплодують 42-річній жінці за чесність та відвагу.

Резонансною фотографією в своєму лайфстайл-блозі Кортні проілюструвала статтю про користь пілатесу для п'ятої точки, пише People.

 
Кортні порадувала фанів тим, що не стала "покращувати" себе фотошопом
фото з instagram кортні кардашян 

"Нарешті нередагована Кардашян... Так, целюліт!.. Як добре бачити селебрітіз із целюлітом... Спасибі, що не стала редагувати фото... Ось що значить підтримувати натуральну красу жіночих тіл!", - пишуть Кортні в коментарях.

 
Тепер всі (і ми теж) роздивляються попу Кардашян 

Щоправда, дехто з підписників зазначив, що інші Кардашян та Дженнер навряд чи колись на таке зважаться. 

 
Підписники тепер називають Кортні своєю найулюбленішою з Кардашянів

Як відомо, зіркових сестричок неодноразово ловили на фотошопі

Нагадаємо, кілька років тому папараці зняли Кім на пляжі: так світ дізнався, що целюліт є і в неї. Подейкували, від лавини хейту в мережі в красуні тоді стався нервовий зрив. А від її Instagram відписалося 100 тисяч розчарованих фолловерів.

 
Кім інколи чесно показує свою шкіру під час загострення псоріазу. Але чи зважиться вона засвітити целюліт?

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