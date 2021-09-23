Тарабарова вперше показала обличчя 1-річної доньки. ФОТО
23 вересня 2021, 11:05
Співачка Світлана Тарабарова, яка рік тому народила дівчинку Марію, весь цей час приховувала обличчя крихітки від широкого загалу. Лише тепер, у її перший день народження, артистка влаштувала їй офіційний дебют у Instagram.
"Привіт, я Марія ❤️👧🏼 І у мене сьогодні День Народження🎉 1 рік 💫 Давай знайомитись ?) Як твоє ім‘я, скільки тобі років?", - від імені іменинниці написала Світлана.
"Не передати словами, як ми тебе любимо", - уже від себе додала співачка.
Як відомо, первісткові Тарабарової та її чоловіка, Івану нещодавно виповнилося три.
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