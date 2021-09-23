Тарабарова вперше показала обличчя 1-річної доньки. ФОТО

Співачка Світлана Тарабарова, яка рік тому народила дівчинку Марію, весь цей час приховувала обличчя крихітки від широкого загалу. Лише тепер, у її перший день народження, артистка влаштувала їй офіційний дебют у Instagram.

Марія святкує свій перший день народження фото з instagram тарабарової

"Привіт, я Марія ❤️👧🏼 І у мене сьогодні День Народження🎉 1 рік 💫 Давай знайомитись ?) Як твоє ім‘я, скільки тобі років?", - від імені іменинниці написала Світлана.

Вітаннячка іменинниці!

"Не передати словами, як ми тебе любимо", - уже від себе додала співачка.

Як відомо, первісткові Тарабарової та її чоловіка, Івану нещодавно виповнилося три.

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