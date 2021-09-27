Дружина Кличка показалася з 18-річною дочкою

Дружина мера Віталія Кличка, Наталія виклала в мережу селфі з 18-річною дочкою Лізою, яку не показувала кілька років.

З нагоди Міжнародного дня доньки 26-го вересня жінка Кличка написала пост у своєму Instagram.

"Я люблю тебе, моя дівчинка ... Ти моя душа, мій наймудріший учитель ... Я дякую життю за те, що воно обрало мене бути твоєю матір'ю. Де б ти не була, чим би ти не займалася в цьому житті - будь щасливою і знай - я завжди поруч з тобою, мій ангеле", - написала Наталія.

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До речі, не так давно дружина мера розказувала, чим займаються її діти. А сам Кличко зізнався, що рідко бачиться з дружиною.