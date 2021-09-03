Кличко бачиться з дружиною "іноді" та не шукає спокус, а сина відправляє до армії

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що в 50 років почувається на 25 та вважає, що цей вік - лише екватор життя.

Про стосунки з дружиною Наталею, їхніх дітей та племінницю, доньку Володимира Кличка та Хейден Пенетьєрі, він розказав у інтерв'ю, записаному незадовго перед ювілеєм.

Із міським головою поспілкувався "Зірковий шлях".

"Іноді бачимося... Кілька разів на рік", - відповів Віталій на запитання про дружину Наталію, яка живе в Німеччині.

Віталій Кличко та його дружина підтримують стосунки на відстані та бачаться "іноді" фото з instagram кличка

"Є люди, які бачаться кожного дня, але стосунків у них нема. Стосунки – це не питання наскільки часто ти бачишся... Якщо нема чим займатися, тоді починаєш шукати спокуси", - зазначив він.

Кличко спростував чутки про своє розлучення, запропонувавши навіть "показати справку".

"Це моє приватне життя. Моє. Приватне. Життя. Чуток багато ходить. Хтось може щось придумати, хтось щось додумати, але дуже важливо, щоб ти сам знав правду і завжди був щирим", - сказав він.

Водночас, Кличко зізнався, що геть забув про 25-ту річницю шлюбу.

Срібне весілля Клички не святкували, бо дехто про нього забув фото з instagram наталії кличко

"Знаєте, чому? У мене така професія була. Я займався боксом. Бокс такий важкий вид спорту, іноді пропускаєш удари. Знаєте, іноді не пам'ятаю", - пояснив він.

Зі слів Віталія, з племінницею Каєю Євдокією він бачиться по кілька разів на тиждень, адже мешкає мала з бабусею.

Між іншим, на старшого сина Кличка, 21-річного Єгора, який закінчив університет у Британії, незабаром чекає українська армія.

"Кажу, це випробування, такі "університети" тобі потрібно пройти. Якщо громадянин України - повинен піти в українську армію", - поділився Кличко.

Цікаво, де служитиме син мера столиці

18-річна донька Віталія та Наталі, Єлизавета цікавиться психологією. А 16-річний Максим поки не знає, ким він буде.

Кличко не приховує, що дружина не одразу пристала на його ідею відрядити дітей навчатися в закордон.

"У нас така демократія. Демократія - це диктатура більшості. Батько важить більше за всіх, вищий за всіх зростом, фінансово підтримує всю родину, і тому в цьому напрямку має пріоритетне слово", - пояснив він.

Між іншим, насправді молодший син уже одібрав у тата титул найвищого в родині. Зріст Максима нині становить 2 метри 7 сантиметрів, із гордістю повідомив Віталій.

Нагадаємо, досягненнями нащадків днями хвалилася й мама Наталя.

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