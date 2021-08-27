Дружина Кличка похвалилася досягненнями дітей та заінтригувала новинами

Дружина мера Києва Віталія Кличка, Наталія вирішила підбити підсумки свого насиченого літа і заразом уперше розповісти в мережі про трьох своїх дітей.

Колишня модель написала в Instagram, що дуже пишається синами і дочкою, та пообіцяла творчі сюрпризи від себе.

"Літо вже майже скінчилося… Стільки всього відбулося! Я взяла паузу від соцмереж, щоби мати можливість насолоджуватися життям, глибоко занурюватися, слухати та бачити, що буде наступним кроком. Що я хочу робити зі своїм життям далі. І в тиші я отримала багато відповідей, багато нових натхнень, познайомилася з неймовірними людьми та насолоджувалася успіхами і дорослішанням моїх дітей, їй у мене троє", - зазначила Наталія.

Наталія ууже багато років не живе у Німеччині, а не з Віталієм у Києві

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"Я ніколи їх не публікувала, але дуже ними пишаюся!!! Мій старший син Єгор (21) блискуче закінчив університет, моя прекрасна донька Елізабет (18) успішно закінчила школу та вступила до університету! Наймолодший син - Максим блискуче закінчив середню школу і має останні 2 роки старшої школи", - похвалилася жінка Кличка.

"Стільки історій я хочу розповісти вам. Так багато новин! Але насамкінець я хочу сказати - я повернулася до творчого потоку і незабаром здивую вас деякими своїми новими записами та проектами", - пообіцяла Наталія.

Нагадаємо, кілька років тому Наталія давала джазові концерти у Німеччині.