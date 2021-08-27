Дружина Кличка похвалилася досягненнями дітей та заінтригувала новинами

Дружина мера Києва Віталія Кличка, Наталія вирішила підбити підсумки свого насиченого літа і заразом уперше розповісти в мережі про трьох своїх дітей.

Колишня модель написала в Instagram, що дуже пишається синами і дочкою, та пообіцяла творчі сюрпризи від себе.

"Літо вже майже скінчилося… Стільки всього відбулося! Я взяла паузу від соцмереж, щоби мати можливість насолоджуватися життям, глибоко занурюватися, слухати та бачити, що буде наступним кроком. Що я хочу робити зі своїм життям далі. І в тиші я отримала багато відповідей, багато нових натхнень, познайомилася з неймовірними людьми та насолоджувалася успіхами і дорослішанням моїх дітей, їй у мене троє", - зазначила Наталія.

Наталія ууже багато років не живе у Німеччині, а не з Віталієм у Києві

"Я ніколи їх не публікувала, але дуже ними пишаюся!!! Мій старший син Єгор (21) блискуче закінчив університет, моя прекрасна донька Елізабет (18) успішно закінчила школу та вступила до університету! Наймолодший син - Максим блискуче закінчив середню школу і має останні 2 роки старшої школи", - похвалилася жінка Кличка.

"Стільки історій я хочу розповісти вам. Так багато новин! Але насамкінець я хочу сказати - я повернулася до творчого потоку і незабаром здивую вас деякими своїми новими записами та проектами", - пообіцяла Наталія.

Нагадаємо, кілька років тому Наталія давала джазові концерти у Німеччині.