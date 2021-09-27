Тимошенко з донькою та онукою влаштувала собі культурний вечір

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко з донькою Євгенією та 5-річною онукою Євою в неділю вибралася до столичного Театру оперети.

Фото з культурного заходу політикиня запостила в Instagram та Facebook.

Тимошенко з донькою та онукою сходили на відомий мюзикл фото з facebook тимошенко

"Дівчата-театралки або сім’єю на "Сімейку Аддамсів"! Ідеальне завершення вихідних", - поділилася Тимошенко.

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Для фото на згадку в антракті театралки навіть зняли маски фото з instagram тимошенко

Як відомо, в Євгенії є ще двійко менших хлопців, яких до театру поки не беруть.

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