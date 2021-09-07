Юля схудла, а ти –ні: Тимошенко в Раді здивувала стрункістю
Вівторок, 7 вересня 2021, 14:00
7-го вересня розпочалася нова сесія Верховної Ради, і більша частина уваги преси, як зважди, дісталася депутатці Юлії Тимошенко.
Лідерка "Батьківщини" з’явилася у парламенті, помітно схуднувши за час канікул.
Тимошенко прийшла на роботу у чорному костюмі, який лише підкреслив її значно стрункішу талію.
Зачіску Юлія Володимирівна обрала ділову – пряме волосся, зібране у низький хвіст.
Нагадаємо, у травні 60-річна Тимошенко хвалилася своїм спортивним луком у півоніях. А ще в березні вона заперечувала чутки про пластику обличчя.
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