Юля схудла, а ти –ні: Тимошенко в Раді здивувала стрункістю

7 вересня 2021, 14:00

7-го вересня розпочалася нова сесія Верховної Ради, і більша частина уваги преси, як зважди, дісталася депутатці Юлії Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" з’явилася у парламенті, помітно схуднувши за час канікул.

Тимошенко прийшла на роботу у чорному костюмі, який лише підкреслив її значно стрункішу талію.

 
Юлія Володимирівна здивувала виглядом колег і журналістів
фото з instagram

Зачіску Юлія Володимирівна обрала ділову – пряме волосся, зібране у низький хвіст.

 
Губи депутатки стали ще виразнішими

Нагадаємо, у травні 60-річна Тимошенко хвалилася своїм спортивним луком у півоніях. А ще в березні вона заперечувала чутки про пластику обличчя.


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