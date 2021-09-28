Єфросиніна про інтерв’ю Саші Бо: Ні про що не шкодую і не опускатимуся до бруду і розбірок

Телеведча Маша Єфросиніна, чиє інтерв’ю з блогеркою Сашею Пустовіт наробило галасу у ЗМІ два тижні тому, заявила, що не коментуватиме їхню розмову, щоби не перетворювати все це на метушню і брудні розбірки.

В інтерв’ю KP.ua Марія підкреслила, що дуже вдячна Саші за те, що вона наважилася говорити.

"Не вважаю за потрібне це коментувати. Інакше це перетвориться на якусь неприємну метушню. Є два інтерв'ю, дані двома людьми двом різним журналістам, - нехай люди самі роблять висновки", - зазначила Єфросиніна, відповідаючи на зауваження про те, що Ігор Пустовіт мав претензії до подачі інформації в розмові з його дружиною.

Як відомо, чоловік Саші, Ігор Пустовіт у своєму інтерв'ю Славі Дьоміну заперечив майже усі звинувачення, які висунула на його адресу дружина в бесіді з Єфросиніною

"Якщо я відкрию рот, все перетвориться або на виправдання, або на захист. Я ні секунди не шкодую про виконану роботу. Це дуже складна ситуація для всіх, тут немає людей, які вийшли з неї, легко струснувши головою. Всі перебувають у дуже сильній турбулентності. І коментувати що-небудь - це опускатися до рівня бруду і розбірок. Тому скажу так: я ні про що не шкодую, не збрехала ні в єдиному слові, у мене є позиція, і я як і раніше вважаю, що Саша сильна і відважна, що змогла заговорити", - наголосила Маша.

"Я знаю, скільки мільйонів жінок мовчить. І хоча б уже за це я буду вдячна їй як жінка, як журналіст, як посол і борець з психологічним насильством над жінками протягом багатьох років. Ця історія - не для срача, це історія - щоб всі зробили свої висновки. Всі коментарі в цій історії - це і є біль кожної людини", - додала телеведуча.

"Єдине, що можу додати в якості коментаря, - я кілька разів перепитувала Сашу, чи вона хоче це робити. Це було її рішення. Ніхто ні на кого не тиснув. Я в якийсь момент вже навіть попрощалася з цим інтерв'ю", - зізналася Маша.

Кожен має зробити власні висновки після перегляду інтерв'ю обох Пустовітів, - вважає Маша

Єфросиніну також запитали про те, як її донька Нана почувається на навчанні у Канаді.

"Їй дуже нелегко. Вона каже: "Мамо, мене саме відстань вбиває". Психологічно ми дуже важко переносимо розлуку, але ми всі чудово розуміємо: Нана своїм мозком, начитаністю, інтелектом - вся в тата. Якби вона дозволяла, я б ходила по вулиці і кричала, що у мене найінтелектуальніша дочка в світі. Але вона не дозволяє. Тому можу пишатися нею в колі моїх рідних і близьких", - зазначила Єфросиніна.

"Вона скромна, закрита, не спрагла до публічності дівчинка, яка поставила собі за мету здобути найкращу освіту в світі. Вона вивчає соціологію, політологію, історію, художню літературу - все, де може розвивати свій кругозір", - похвалилася донею Марія.

Нана Хромаєва - абсолютно не публічна дівчина з закритим Instagram

Також телеведуча розповіла про сина Сашка та про головні принципи його виховання.

"Санюшка - інший. Він емоційний як я, рефлексує, дуже тонкий хлопчик. Якщо говорити про його стабільні захоплення - він дуже багато займається плаванням. Він сам навчився читати, ми лише показали йому, як букви складати в слова", - розповіла Єфросиніна.

"Я з тих мам, які не водять дитину на всі гуртки світу. Вважаю, найголовніший навик, який треба не втратити в наш час, - це соціалізація… Це одна з головних задач для дитячої психіки: вміння знайти спільну мову, заговорити, поспілкуватися, завести друзів. Я на цьому більше зосереджена. Все інше наздоженемо. Моя Нана ніколи не ходила на 800 гуртків. Сьогодні, повір'я, у неї такий IQ, що мені хочеться головою об стіну вдаритися в суперечках з нею (сміється), - підкреслила телеведуча.

"Найголовніше завдання - підтримувати в них допитливість, бажання отримувати нову інформацію, підігрівати інтерес, щоб дитина росла освіченою людиною. Я проти, щоб у дитини був графік нарівні з моїм", - наголосила Єфросиніна.