Міллу Йовович на подіумі в Парижі сплутали з Ліндою Євангелістою

45-річна актриса Мілла Йовович згадала модельне минуле і вийшла на подіум у показі бренду Balmain в Парижі.

Окрім того, що в мережі Міллу, яка народила трьох дітей, засипали компліментами і назвали приголомшливою, дехто сплутав її з моделлю Ліндою Євангелістою.

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Так, на сторінці Vogue Paris в Instagram у момент, коли Йовович йшла подіумом, смм-ник написав, що це Лінда Євангеліста і тегнув її. Судячи з того, що цей факап мало хто помітив, його дуже швидко виправили. Але дехто все-таки оприлюднив скрін.

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"Коли ви навчитеся платити належним чином навченому персоналу і перестанете дозволяти виконувати дорослу роботу підліткам із соцмереж, вже буде запізно", - написав автор посту.

Після цього у мережі розійшовся колаж, на якому зліпили обличчя Мілли та Лінди.

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До слова, Йовович молодша за Євангелісту на 11 років. І нещодавно Лінда повідомила, що її зовнішність спотворили невдалою процедурою краси.