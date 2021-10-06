Луценко вигуляла гусарський жакет на відкриття салону своєї невістки

6 жовтня 2021, 10:58

Днями невістка колишнього генпрокурора Юрія Луценка, Анастасія Луценко разом з чоловіком Олександром і свекрухою Іриною відкрила б’юті-студію у самому центрі столиці.

І хоча подію не надто афішували, фоторепортажі з неї оприлюднили деякі світські видання, зокрема Orest.

В описанні заходу немає жодної згадки про те, що салон відкрили саме Луценки, але це однозначно зрозуміло по фото.

 
Старший син Луценків Сашко з дружиною Настею
 
Ірина Луценко любить стиль мілітарі
 
Анастасія займається салонним бізнесом уже кілька років
 
Як відомо, Настя вже подарувала Луценкам одну онуку 
 
Ірина на відкритті студії навіть промову виголосила
 
усі фото orest

До того ж, в Instagram невістки Луценків можна знайти фото і пости, в яких їй дякують за відкриття такого простору краси.

Нагадаємо, Олександр Луценко одружився з Анастасією 9-го вересня 2017-го року. На весіллі гуляли Порошенки, Кличко, Аваков та Гройсман.


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