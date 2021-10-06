Луценко вигуляла гусарський жакет на відкриття салону своєї невістки

Днями невістка колишнього генпрокурора Юрія Луценка, Анастасія Луценко разом з чоловіком Олександром і свекрухою Іриною відкрила б’юті-студію у самому центрі столиці.

І хоча подію не надто афішували, фоторепортажі з неї оприлюднили деякі світські видання, зокрема Orest.

В описанні заходу немає жодної згадки про те, що салон відкрили саме Луценки, але це однозначно зрозуміло по фото.

Старший син Луценків Сашко з дружиною Настею

Ірина на відкритті студії навіть промову виголосила

До того ж, в Instagram невістки Луценків можна знайти фото і пости, в яких їй дякують за відкриття такого простору краси.

View this post on Instagram Публикация от Alena Antonenko (@dr.antonenko)

Нагадаємо, Олександр Луценко одружився з Анастасією 9-го вересня 2017-го року. На весіллі гуляли Порошенки, Кличко, Аваков та Гройсман.