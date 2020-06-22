Луценко та його жінка в мілітарі покаталися на квадроциклах "офігенними" Карпатами

Колишній генпрокурор Юрій Луценко та його дружина, ексдепутатка Ірина Луценко через пандемію коронавірусу поки не можуть гайнути до улюбленої Італії. Але подружжя знайшло, чим зайнятися, і в Україні.

Юрій із Іриною поїхали до Карпат. Їхнім активним відпочинком політик похизувався в Facebook.

Луценки вдвох відірвалися у Карпатах

"Карпати завжди офігенні. Навіть коли ллє дощ, Черемош піднявся на 1,3 метра, горизонт в тумані. Але щирі люди, величні гори, пахуча бринза, екстемальні квадроцикли і рафтинг - це щось", - поділився він.

Колишня депутатка сходила на "тихе полювання"

"Не розумію, чому туристи ще не забили всі новозбудовані готельчики, не смакують фірмовий банош і не вдихають тут найкраще в світі повітря. Смакуйте!", - порадив Луценко.

"Ось що, Ірцю, хотів у тебе спитати... Чого в тебе такий гарний мілітарі тотал-лук, а я оце в джинсах по горах швендяю?"

Подружжя поганяло на квадроциклах мальовничими горами

Нагадаємо, торік Юрій пригадав, як познайомився зі своєю майбутньою дружиною в гуртожитку.

Фото з Facebook Луценка

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