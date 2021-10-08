Байкова засвітила бойфренда на кінопоказі в Нью-Йорку
П'ятниця, 8 жовтня 2021, 17:33
Модель Аліна Байкова нарешті розсекретила, що, крім роботи, тримає її в Нью-Йорку.
Виявляється, українка має американського бойфренда. Принаймні саме так здається, якщо подивитися на її фото в обіймах бізнесмена і філантропа Патріка Керролла.
Днями парочка сходила в кіно на фільм про Джеймса Бонда, і Байкова виклала кілька фото в сторі Instagram.
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До речі, в Instagram американця теж є одна світлина з Аліною.
Нагадаємо, коли Байкову бачили у компанії актора Леонардо ДіКапріо. Але потім вона розказала, чому б ніколи не стала з ним зустрічатися.
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