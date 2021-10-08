Байкова засвітила бойфренда на кінопоказі в Нью-Йорку

Модель Аліна Байкова нарешті розсекретила, що, крім роботи, тримає її в Нью-Йорку.

Виявляється, українка має американського бойфренда. Принаймні саме так здається, якщо подивитися на її фото в обіймах бізнесмена і філантропа Патріка Керролла.

Днями парочка сходила в кіно на фільм про Джеймса Бонда, і Байкова виклала кілька фото в сторі Instagram.

"На Джеймсі Бонді зі своїм власним поміченим Джеймсом Бондом", - написала Аліна, маючи на увазі свою червону помаду на щоці Керролла

Цікаво, скільки тривають ці стосунки

View this post on Instagram Публикация от Alina Baikova (@alina_baikova)

До речі, в Instagram американця теж є одна світлина з Аліною.

Фото за 30 вересня

Нагадаємо, коли Байкову бачили у компанії актора Леонардо ДіКапріо. Але потім вона розказала, чому б ніколи не стала з ним зустрічатися.