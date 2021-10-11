Зеленський розповів, у якій країні навчатиметься донька

Наступного року донька Володимира Зеленського, 16-річна Олександра закінчить школу та вступатиме до вишу.

Як запевнив тато-президент, закордон дівчина не поїде.

Про це він розповів Катерині Осадчій у програмі "Світське життя".

"Тільки тут, тому що я президент України, а не іншої держави", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання, де навчатиметься донька.

Зеленський хоче, щоби донька навчалася тільки в Україні

"Це моє бажання, і у нас є з нею така домовленість. Хоча їй дуже непросто, тому що якщо б вона навчалася закордоном, тоді б вона могла навчатися без охорони. Їй комфортніше десь, але буде вона точно в Україні", - наголосив президент.

Також Зеленський розповів, яку спеціальність хоче обрати Олександра.

"Думаю, що міжнародні відносини. Вона хоче займатися міжнародною економікою, наскільки мені відомо. Хоча, мені здається, знаючи її характер, завтра буде інша ідея", - зауважив татко.

До речі, Зеленський не приховує, що дочка не хоче, аби він йшов на другий термін.

"Донька піднімає цю тему, вона не хоче, щоб я йшов на другий термін. Як би я не любив свою доньку, але це залежить тільки від рівня того, що ми зможемо зробити. І тільки від цього", - підкреслив гарант.

Нагадаємо, раніше перша леді Олена Зеленська теж казала, що дочка навчатиметься в Україні, і що це лише її бажання.

Скріншоти з відео "Світського життя"