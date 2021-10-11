Спікер Стефанчук розказав, у яких країнах вчаться його діти та скільки це коштує
Новоспечений спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук запевняє, що не переїде на державну дачу, бо йому подобається жити на лівому березі столиці.
А ще в інтерв’ю "Світському життю" депутат розповів, в яких країнах навчаються його діти.
"У моєму житті великим чином нічого не змінилося", - запевнив Стефанчук у бесіді з Катериною Осадчею, маючи на увазі період свого депутатства.
"Я як проживав, так і проживаю на лівому березі в спальному районі (Позняки – ред…), - додав спікер.
З 2011-го року Стефанчук орендував квартиру у власної тещі. Але тепер, за його словами, теща подарувала житло його дружині, і він знімає його у дружини.
"Я не переїду на державну дачу, тому що я проживаю в тому районі, який мені подобається", - відповів Стефанчук Осадчій.
Також ведуча запитала спікера про навчання двох його дітей – доньки Злати та сина Олеся.
"У мене і донька, і син навчаються в юридичних університетах. Син у київському, а донька – у віденському університеті, абсолютно сама вступила… Вона володіє шістьма мовами. А син вирішив, що йому зручніше в Україні", - поділився Стефанчук.
На запитання, скільки коштує навчання доньки в Відні, спікер сказав: "Тисяча з копійками євро за семестр".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський теж розповів, в якій країні вчитиметься його донька.
Скріншоти з відео "Світського життя"