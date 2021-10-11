Спікер Стефанчук розказав, у яких країнах вчаться його діти та скільки це коштує

Новоспечений спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук запевняє, що не переїде на державну дачу, бо йому подобається жити на лівому березі столиці.

А ще в інтерв’ю "Світському життю" депутат розповів, в яких країнах навчаються його діти.

"У моєму житті великим чином нічого не змінилося", - запевнив Стефанчук у бесіді з Катериною Осадчею, маючи на увазі період свого депутатства.

"Я як проживав, так і проживаю на лівому березі в спальному районі (Позняки – ред…), - додав спікер.

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Стефанчук запевнив, що давно не бере у держави компенсацію за оренду квартири

З 2011-го року Стефанчук орендував квартиру у власної тещі. Але тепер, за його словами, теща подарувала житло його дружині, і він знімає його у дружини.

"Я не переїду на державну дачу, тому що я проживаю в тому районі, який мені подобається", - відповів Стефанчук Осадчій.

Також ведуча запитала спікера про навчання двох його дітей – доньки Злати та сина Олеся.

І син, і дочка пішли по стопах батька-юриста

"У мене і донька, і син навчаються в юридичних університетах. Син у київському, а донька – у віденському університеті, абсолютно сама вступила… Вона володіє шістьма мовами. А син вирішив, що йому зручніше в Україні", - поділився Стефанчук.

На запитання, скільки коштує навчання доньки в Відні, спікер сказав: "Тисяча з копійками євро за семестр".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський теж розповів, в якій країні вчитиметься його донька.

Скріншоти з відео "Світського життя"