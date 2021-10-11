Танцівниця, адвокатка, телеведуча, фельдшерка і гімнастка: остання п’ятірка учасниць "Міс Україна Всесвіт"-2021
Уже в п’ятницю, 15-го жовтня відбудеться фінал конкурсу "Міс Україна Всесвіт"-2021, переможниця якого представить Україну на міжнародному конкурсі в Ізраїлі.
А поки дівчата готуються предстати у всій красі перед суддями, ми знайомимо вас з останньою п’ятіркою з 15-х цьогорічних конкурсанток.
Софія Дорчинець, 20 років, Ужгород
Дівчина навчається одразу у трьох вишах: на перекладач зі словацької мови, на журналістиці та PR та на хореографії. Вона також професійно займається танцями протягом 15 років.
"Я вірю в те, що отримавши титул "Міс Україна Всесвіт", я зможу проявити свої амбіції, талант і цінність у світ, донести головну ідею, - що всі люди різні та особливі, у кожного є своя сила, щоб боротися за свої принципи, здійснювати мрії, творити добро і жити в гармонії", - каже Софія.
Неля Попович, 25 років, Ужгород
Закінчила Ужгородський національний університет, факультет Правознавство та Міжнародний бізнес.
"Участь у "Міс Україна Всесвіт" - це великий внесок у себе та своє майбутнє. Розвиваючи себе, я зможу принести користь не лише собі, але й своїм рідним та оточуючим. Я хочу допомагати молодим жінкам повірити в себе, повірити в свої можливості, працювати над собою та досягати вершин", - зауважила дівчина.
Богдана Харитонова, 27 років, Київ
За фахом дівчина – перекладач з англійської мови. Працювала моделлю в Америці та Італії.
"На разі я розвиваюсь як телеведуча. Знімалася на каналі OTV, брала інтерв'ю у учасників передачі "Голос діти". Мої захоплення - танці і кінний спорт", - поділилася Богдана.
Анастасія Панова, 26 років, Кривий Ріг
Закінчила медичний університет, факультет фельдшера швидкої допомоги та Американську академію коучингу за фахом Life-Couch.
"Моя суперсила в тому, що я вірю в те, що краса врятує світ. На мою думку, краса не в довжині волосся і не в ідеальному макіяжі, вона в бажанні зробити світ кращим", - наголосила Настя.
"Я хочу перемогти в конкурсі "Міс Україна Всесвіт" тому, що я хочу бути почутою. Почутою в тому, що навіть у наш час в Україні є гендерна нерівність, яка дозволяє на українському ринку праці, на одній і тій же посаді, мати чоловікам зарплату вищу, ніж у жінок", - заявила вона.
Маргарита Довбун, 25 років, Дніпро
Дипломований філолог англійської мови, майстер спорту з художньої гімнастики. Має свій бізнес, займається танцями в різних стилях. У сфері моделінгу вже 9 років. Працювала в різних країнах світу.
"Хочу стати "Міс Україна Всесвіт", тому що це одна з моїх головних мрій. І я вірю, що мріям властиво збуватися! У мене є давня мрія відкрити свій фонд допомоги одиноким матерям і багатодітним мамам, які перебувають у скрутному фінансовому становищі. Я сама з багатодітної сім'ї і не з чуток знаю, як важко справлятися одній", - заявила Довбун.
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