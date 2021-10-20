Євробачення-2022: оголошено список країн-учасниць
20 жовтня 2021, 16:02
У наступному Євробаченні, яке пройде в травні 2022 року в Турині, візьме участь 41 країна.
Повний список оголосили в офіційних соцмережах конкурсу.
Албанія, Вірменія, Азербайджан, Бельгія, Кипр, Чехія, Фінляндія, Франція, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Португалія, Румунія, Сербія, Словенія, Швейцарія, Україна.
А також Австралія, Австрія, Болгарія, Хорватія, Данія, Естонія, Грузія, Німеччина, Ірландія, Ізраїль, Литва, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Росія, Сан-Марино, Іспанія, Швеція та Великобританія.
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Нагадаємо, на минулорічному Євробаченні, яке відбувалося в Роттердамі, перемога дісталася Італії, а Україна посіла 5 місце.
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