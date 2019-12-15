Корону "Міс Світу" виборола конкурсантка з Ямайки, українка увійшла до топ-40

23-річна Тоні-Енн Сінгх з Ямайки стала переможницею у найстарішому конкурсі краси – "Міс Світу".

Це вже четверта перемога Ямайки за всю історію конкурсу.

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Українка Маргарита Паша потрапила до топ-40, про що сама повідомила в Instagram.

"Топ-40 вважаю величезним проривом, оскільки, було дуже багато гідних європейських країн, які не пройшли, у них грандіозні проєкти і візитки! Вітаю наш топ-5, якщо комусь цікаво, чому саме ці країни увійшли в топ, подивіться їх благодійний проєкти", - заявила Паша.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Margarita Pasha (@margoritapasha) 14 Дек 2019 в 12:59 PST

"На жаль, наша країна не виділяє своїй Міс кошти, для того щоб вона змогла зробити масштабний благодійний проєкт в своїй країні, я вдячна кожному спонсору, партнеру, хто допоміг мені підготуватися до конкурсу, я зробила все можливе", - наголосила Маргарита.

Що ж до 23-річної "Міс Світу"-2019 Тоні-Енн Сінх, то вона не лише танцює, співає оперу та веде влог, а й займається психологічним здоров’ям, волонтерством та дослідженням фемінізму. До речі, дівчина має зріст усього 167 сантиметрів.

Свою маму Тоні-Енн назвала головною жінкою-натхненням в її житті

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В Instgram Тоні-Енн нема жодного фото в купальнику

Нагадаємо, минулими вихідними у США відбувся конкурс "Міс Всесвіт"-2019, в якому перемогла активістка з ПАР.

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