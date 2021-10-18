"Міс Україна Всесвіт" Неплях відповіла на докори щодо російської: Маю право говорити мовою, якою мені зручно
Новоспечена володарка звання "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях пояснила, чому у своєму блозі на 295 тисяч підписників спілкується російською мовою.
Як виявилося, після перемоги у конкурсі вона отримала багато повідомлень, у яких її звинуватили в незнанні української.
Тож на доказ зворотного Аня в сторі українською мовою наголосила, що знає її, але має право говорити тією мовою, якою їй зручно.
"Я отримала безліч звинувачень в тому, що я в своєму блозі, де 90% російськомовної аудиторії, розмовляю російською, бо нібито не знаю української. Вельмишановне панство, як бачите, можна вивчити українську мову за добу, тому що вона твоя рідна. І тому що у тебе досить інтелекту, щоб розмовляти чистою, красивою мовою і не плюндрувати її суржиком", - заявила Неплях.
"Я як людина, яка виросла в російськомовній родині, в місті, де 90% населення розмовляють українською, заслуговую на повагу і заслуговую говорити тією мовою, якою мені зручно. Дякую за розуміння", - додала вона.
До речі, у своєму інтерв'ю під час відбору на участь у "Міс Україна Всесвіт" Неплях казала, що мріє мати свій центр для жінок, де вони могли б отримувати психологічну допомогу та розвиватися. Але поки що її Instagram більше схожий на звичайну сторінку з картинками красивого життя з дорогим шампанським та сумками.
Наприклад, у серпні Аня купила собі легендарну сумку Hermes і похвалилася цим у мережі. У коментарях дівчина на приховує, що аксесуар їй коштував 10 тисяч євро.
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Також у Ані в блозі помічено сумку від Prada, яку можна знайти і мережі за 1800 євро.
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В інтерв'ю Катерині Осадчій Неплях наголосила, що заробляє своїм блогом і що багато хто недооцінює заробіток в Instagram.
"...Я маю активну аудиторію, і це дійсно приносить мені дуже гарний дохід", – заявила Анна.
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