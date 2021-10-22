Режисер Сеітаблаєв повідомив про розлучення з дружиною: Ніколи не можеш бути готовим, що закінчуються почуття

Режисер Ахтем Сеітаблаєв та продюсерка Іванна Дядюра розлучилися після майже десяти років разом.

Про це сам кіномитець розповів "Зірковому шляху".

"Це доволі емоційний момент у житті кожної людини. Непростий момент. Особливо, коли до цього мають відношення діти. Ніколи не можеш бути готовим, що закінчуються почуття...", - зізнався він.

Сеітаблаєв і Дядюра більше не разом фото пресслужби

"Я сподіваюсь, ми залишимось добрими друзями. І так само будемо тримати в полі зору один одного і за необхідністю допомагати. Ми з Іванною справді зробили багато чого, починаючи з телевізійних фільмів, закінчуючи "Хайтармою" і "Кіборгами". Співпраця теж додала, скажімо, до кейсу своїх важелів", - зазначив Ахтем.

Як відомо, в експодружжя є спільна донька Софіє.



