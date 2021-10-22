Алек Болдуїн уперше прокоментував загибель Галини Гатчінс: Нема слів, щоби висловити мій шок та смуток

Американський актор Алек Болдуїн, від чийого пострілу з реквізитної зброї загинула на знімальному майданчику операторка Галина Гатчінс, уперше прокоментував цю страшну подію.

Він лишив два повідомлення у своєму Twitter.

"Нема слів, щоби висловити мій шок та смуток із приводу трагічного інциденту, який забрав життя Галини Гатчінс, дружини, матері та колеги, якою ми глибоко захоплювалися", - написав 63-річний актор.

Алек Болдуїн вийшов на зв'язок уперше після трагедії фото з instagram болдуїна

"Я повністю співпрацюю з поліцейським розслідуванням, щоби з'ясувати, як сталася ця трагедія, і я підтримую зв'язок із її чоловіком, пропонуючи свою підтримку йому та його родині. Моє серце крається за її чоловіка, їхнього сина та всіх, хто знав та любив Галину", - додав Болдуїн.

Нагадаємо, від пострілу також постраждав режисер Джоел Сауза. Але, як пише Reuters із посиланням на твіт акторки Френсіс Фішер, його вже виписали з лікарні.

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