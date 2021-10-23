Фатальне кіно: історія смертей на знімальних майданчиках Голлівуду

22-го жовтня світ був шокований трагічною загибеллю українки під час зйомок вестерну з Алеком Болдуїном у головній ролі.

Відомий актор зробив постріл з реквізитної зброї, який став фатальним для висхідної зірки голлівудської індустрії, операторки українського походження Галини Гатчінс, відомої участю у понад 30 кінострічках.

Згідно з поліцейським розслідуванням смертельної стрілянини, в пропущеному на знімальний майданчик пістолеті, який мав бути заряджений холостими, були бойові патрони Magnum 44 калібру (10,9 мм). Про це пише "Los Angeles Times".

Постріл влучив у груди кінематографістці Галині Гатчінс, а режисерові Джоелю Соуза, що перебував позаду неї – в плече, згідно з показаннями окружного шерифа, поданим до магістратського суду Санта-Фе.

У 42-річної Галини залишився син

Цікаво, що кілька членів знімальної групи, протестуючи проти поганих умов праці, пішли зі знімального майданчика фільму "Іржа" і кинули свою роботу всього за кілька годин до того, як Болдуїн смертельно поранив операторку фільму та його режисера. Згідно з численними повідомленнями співробітників, загальний рівень безпеки на виробництві фільму був незадовільним.

Трагедія сталася на ранчо Бонанза Крик, на південь від Санта-Фе, під час репетиції, і було неясно, чи знімалася вона на камеру.

Заряджена бойовими патронами зброя опинилась серед трьох одиниць зброї на візку, призначеному для реквізиту, біля будівлі. Помічник режисера фільму передав її Болдуїну.

"Коли помічник режисера вручив пістолет акторові Алеку Болдуїну, він вигукнув "холодна зброя", що означає, що у ній не мусило бути бойових патронів", - йдеться в письмових свідченнях, повідомляє Reuters.

В ході розслідування було порушено питання про загальні умови роботи на зйомках "Іржі", вестерна з невеликим бюджетом, зіркою і співпродюсером якого є Болдуїн.

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Це був далеко не перший випадок з низки фатальних інцидентів під час зйомок екшн-сцен у Голлівуді, пишуть The New York Times.

Травми каскадерів і акторів під час бойових сцен в кіно або загибель акторів через несправність реквізиту протягом останніх кількох десятиліть. Як пише AP News, лише з 1990 по 2014 рік 43 людини загинули під час кінозйомок.

У липні 1982 року в результаті аварії вертольота на знімальному майданчику фільму "Сутінкова зона" в Лос-Анджелесі загинули актор Вік Морроу і двоє дітей-акторів, Рене Шинн Чен і Майка Дінь Лі.

Хвостовий гвинт вертольота був вражений уламками вибухівки, що вибухнула в сцені війни у В'єтнамі. Головний гвинт гелікоптера вдарив і вбив Морроу і дітей, упавши в річку на знімальному майданчику.

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Режисер фільму Джон Лендіс був звинувачений в ненавмисному вбивстві в зв'язку з загибеллю людей, як і чотири інших члена знімальної групи, включаючи пілота вертольота.

Після судового розгляду, що тривав майже рік, і дев'яти днів обговорення присяжних, всі п'ятеро були виправдані в травні 1987 року. Після аварії Гільдія режисерів Америки створила комітет з безпеки, щоб ввести в дію правила техніки безпеки.

Брендон Лі, актор та син зірки бойових мистецтв Брюса Лі, помер під час зйомок фільму "Ворон" в березні 1993 року від пострілу з пістолета, який мав стріляти холостими патронами.

Вістря кулі 44-го калібру застрягло в стволі пістолета при зйомці попередньої сцени крупним планом і було вибито з нього у наступній сцені при пострілі холостого патрона. Куля пробила живіт Лі, пошкодивши кілька органів і застрягши в його хребті.

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Виконавчий продюсер фільму сказав тоді, що при пострілі холостого з пістолета зазвичай вилітає пиж, але в цьому випадку вилетів металевий шматок. Поліцейське розслідування стрілянини не виявило доказів вчинення кримінальних злочинів, і ніяких звинувачень пред'явлено не було.

Олівія Джексон, каскадера-дублерка акторки Мілли Йовович, була серйозно поранена на зйомках епізоду для "Обитель зла: Остання глава" в Південній Африці у вересні 2015 року. Під час їзди на мотоциклі Джексон зіткнулася з камерою.

В результаті нещасного випадку вона мало не загинула та залишилася з множинними травмами, включаючи ампутацію лівої руки і кілька нервів, вирваних з її спинного мозку.

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У квітні 2020 року Високий суд Південної Африки виніс рішення на користь Джексон і проти компанії, яка брала участь у фільмі.

Через два місяці після травмування Джексон інший учасник зйомок, Рікардо Корнеліус, помер у результаті того, що джип Hammer зісковзнув з платформи і притиснув його до стіни.

У серпні 2017-го року актриса Джой Харріс загинула, виконуючи трюк на мотоциклі на знімальному майданчику "Дедпул-2" у Ванкувері, Британська Колумбія. Це була її перша роль в якості каскадерки.

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40-річна Харріс працювала мотогонщицею до того, як приєднатися до знімальної групи фільму, і працювала дублеркою акторки Зазі Бітц.

Джон Бернекер, каскадер у серіалі "Ходячі мерці", помер в липні 2017 року під час зйомок, виконуючи трюк падіння з балкону.

Бернекер активно знімався у якості каскадера принаймні з 2009 року і брав участь в таких фільмах, як "Пастка" і "Форсаж 8". Виробництво восьмого сезону шоу було тимчасово зупинено після аварії.

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На початку 2018 роки сім'я Бернекера подала позов проти AMC Networks, продюсерської компанії Stalwart Films і інших сторін, заявивши, що вони не змогли організувати шоу з відповідними заходами безпеки. В позові стверджувалося, що на знімальному майданчику не використовувалися подушки безпеки і страховики, а також що вони не повністю покривали місце падіння.

У грудні 2019 присяжні не визнали, що AMC Networks проявили недбалість, але присудили понад 8 мільйонів доларів в якості компенсації. Апеляційний суд штату Джорджія скасував це рішення в березні 2021 року.

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