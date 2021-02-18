Астаф'єва до 4-річчя "улюбленого сина" показалася зі своїми "драконами і бандитами"

Співачка Даша Астаф'єва, яка є щасливою власницею двох песиків шиба-іну, вирішила докладно розказати про життя з представниками цієї обожнюваної, але дуже непростої породи.

Артистка вважає за потрібне застерегти тих, кого вводить в оману чарівливий "писок, що вічно посміхається" та "схожість із лисячою шубкою". Адже в комплекті з цим ідуть "бл*дські" риси характеру, і заводити такого пса треба лише усвідомлюючи всю відповідальність.

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Великий допис у Instagram Даша написала з нагоди 4-річчя свого "улюбленого сина Чічіко". Як відомо, друга собачка зірки зветься Луною.

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Як відомо, 35-річну Астаф'єву страшенно бісить, коли люди "з висоти своєї тупості" запитують її, коли вже вона вийде заміж та заведе справжніх, не чотирилапих діточок.

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