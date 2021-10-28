Венеція під Києвом, Лобода, Шевченко та феєрверки: як Фукс 50-річчя святкував. ОНОВЛЕНО
27-го жовтня олігарху з Харкова Павлу Фуксу виповнилося 50, і він вирішив не стримувати себе у святкуванні.
Ювіляр-багатій влаштував справжній Венеційський карнавал в ангарі заміського гольф-клубу "Козин", власник якого Віталій Хомутинник теж там був.
Декорації у стилі венеційських палаців та вулиць, фонтани, феєрверки - це той мінімум, який вдалося знайти у кількох сторі декого з гостей іменинника. До речі, серед них був і син Геннадія Кернеса, Данило Привалов разом зі своєю скандальною дружиною, власницею бренду Yaro Юлею.
Також на святі гуляв і футболіст Андрій Шевченко.
За музичну частину вечора відповідали Олександр Ревва та Світлана Лобода.
Як стало відом "Українській правді", гості розійшлися приблизно о 2.30 ночі.
Нагадаємо, у червні цього року Фукс уперше вийшов в люди зі своєю молодою дружиною Олександрою. Від першої дружини Тетяни у нього є донька Настя та син Яків.