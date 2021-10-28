Венеція під Києвом, Лобода, Шевченко та феєрверки: як Фукс 50-річчя святкував. ОНОВЛЕНО

Четвер, 28 жовтня 2021, 10:48

27-го жовтня олігарху з Харкова Павлу Фуксу виповнилося 50, і він вирішив не стримувати себе у святкуванні. 

Ювіляр-багатій влаштував справжній Венеційський карнавал в ангарі заміського гольф-клубу "Козин", власник якого Віталій Хомутинник теж там був. 

Декорації у стилі венеційських палаців та вулиць, фонтани, феєрверки - це той мінімум, який вдалося знайти у кількох сторі декого з гостей іменинника. До речі, серед них був і син Геннадія Кернеса, Данило Привалов разом зі своєю скандальною дружиною, власницею бренду Yaro Юлею. 

Також на святі гуляв і футболіст Андрій Шевченко.

 
Віталій Хомутинник, Андрій Шевченко та Максим Глущенко думали, що їх ніхто не впізнає?
 
Компанію на фото Шевченку та Глущенку склала "Miss Earth Ukraine"-2021 Марина Литвин 

За музичну частину вечора відповідали Олександр Ревва та Світлана Лобода. 

Як стало відом "Українській правді", гості розійшлися приблизно о 2.30 ночі. 

 
 
Для 50-річчя Фукса Венецію створили в ангарі під Києвом 
 
 
 
 
Олександр Ревва співав свій хіт "Все любят деньги"
 
Світлана Лобода - головна зірка свята. Як відомо, гонорар артистки за виступ на корпоративі стартує від 50-ти тисяч євро 
 
Юлія Привалова запостила селфі та кілька сторіс зі співами Лободи 
 
Навіть торт був у формі палацу. На фото - Павло Фукс із дружиною Олександрою, молодшою за нього на 21 рік
 
 
І, звісно ж, салют 
 
 
 
сторі з instagram 

Нагадаємо, у червні цього року Фукс уперше вийшов в люди зі своєю молодою дружиною Олександрою. Від першої дружини Тетяни у нього є донька Настя та син Яків. 


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