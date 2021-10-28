Венеція під Києвом, Лобода, Шевченко та феєрверки: як Фукс 50-річчя святкував. ОНОВЛЕНО

27-го жовтня олігарху з Харкова Павлу Фуксу виповнилося 50, і він вирішив не стримувати себе у святкуванні.

Ювіляр-багатій влаштував справжній Венеційський карнавал в ангарі заміського гольф-клубу "Козин", власник якого Віталій Хомутинник теж там був.

Декорації у стилі венеційських палаців та вулиць, фонтани, феєрверки - це той мінімум, який вдалося знайти у кількох сторі декого з гостей іменинника. До речі, серед них був і син Геннадія Кернеса, Данило Привалов разом зі своєю скандальною дружиною, власницею бренду Yaro Юлею.

Також на святі гуляв і футболіст Андрій Шевченко.

Віталій Хомутинник, Андрій Шевченко та Максим Глущенко думали, що їх ніхто не впізнає?

Компанію на фото Шевченку та Глущенку склала "Miss Earth Ukraine"-2021 Марина Литвин

За музичну частину вечора відповідали Олександр Ревва та Світлана Лобода.

Як стало відом "Українській правді", гості розійшлися приблизно о 2.30 ночі.

Для 50-річчя Фукса Венецію створили в ангарі під Києвом

Олександр Ревва співав свій хіт "Все любят деньги"

Світлана Лобода - головна зірка свята. Як відомо, гонорар артистки за виступ на корпоративі стартує від 50-ти тисяч євро

Юлія Привалова запостила селфі та кілька сторіс зі співами Лободи

Навіть торт був у формі палацу. На фото - Павло Фукс із дружиною Олександрою, молодшою за нього на 21 рік

І, звісно ж, салют

сторі з instagram

Нагадаємо, у червні цього року Фукс уперше вийшов в люди зі своєю молодою дружиною Олександрою. Від першої дружини Тетяни у нього є донька Настя та син Яків.