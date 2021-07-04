"Плачу цьому мерзотнику": Фукс розказав про аліменти, які відсудив ексчоловік його доньки

Харківський бізнесмен Павло Фукс зізнався, що після розлучення доньки Анастасії йому довелося платити аліменти її колишньому чоловікові.

Але, незважаючи на це, він був щасливий, коли цей шлюб розпався, бо від початку його не схвалював.

"Я був проти, але вона плакала, "тату"... ну все, що я можу вдіяти... Не хочеться, щоби потім тобі сказала дитина "Ти мені життя зіпсував", - зізнався Фукс "Світському життю".

Невдалий шлюб доньки влетів у копієчку Фуксу фото з instagram анастасії фукс

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"Цьому мерзотнику я плачу ось уже три роки по п'ять тисяч фунтів на місяць. У Монако одружувалися, і тому там за законами він подав до суду, цей мерзотник, і каже: "Я так добре жив увесь цей час, і мені зараз, щоби звикнути до іншого життя, мені потрібні гроші". І от я йому плачу, цьому мерзотнику, по п'ять тисяч. Але вже закінчив, по-моєму, платити", - зазначив він.

Зі слів Павла, колишній зять вимагав аліментів у розмірі 30 тисяч, але юристам бізнесмена вдалося зменшити суму.

Цікаво, що екса Насті називали мільйонером. Тож виходить, що за гроші він вирішив судитися суто з принципу.

До слова, ще Фукс зруйнував інтригу навколо власного матримоніального статусу. Ефектна брюнетка, з якою він з'явився на джаз-фесті у Львові, виявилася йому не дружиною, а дівчиною. Даму серця Павла звати Олександра, і вона молодша від нього на 21 рік.

Дівчина 49-річного Фукса трохи старша за його доньку ФОТО jetsetter iЗ INSTAGRAM СВІТСЬКОГО ЖИТТЯ

Нагадаємо, Анастасія Фукс вийшла за молодика ліванського походження Масуда Абделхафіда в 2016-му та народила від нього сина. У 2020-му жінка оголосила про розлучення. Зараз у неї є бойфренд-індус.

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