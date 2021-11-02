"Три місяці щастя": Зінченки поділилися новими ніжними ФОТО з донечкою

Донечці футболіста збірної Олександра Зінченка та його дружини Влади, Єві виповнилося три місяці. Із цієї нагоди щасливі батьки показали свіжі світлини зі своєю крихіткою.

"Три місяці щастя", - зізналася молода мама.

Єві Зінченко вже три місяці

Family look

Це фото - просто гол у самісіньке серце

Нагадаємо, на пологах дружини Зінченко був присутній "дистанційно". Єва народилася в Америці.

Фото з Instagram Олександра і Влади Зінченків

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Ч/б і кульки: Зінченко привітав свою "королеву" з 26-річчям