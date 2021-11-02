"Три місяці щастя": Зінченки поділилися новими ніжними ФОТО з донечкою

Вівторок, 2 листопада 2021, 15:00

Донечці футболіста збірної Олександра Зінченка та його дружини Влади, Єві виповнилося три місяці. Із цієї нагоди щасливі батьки показали свіжі світлини зі своєю крихіткою.

"Три місяці щастя", - зізналася молода мама.

 
Єві Зінченко вже три місяці
 
Family look
 
Це фото - просто гол у самісіньке серце

Нагадаємо, на пологах дружини Зінченко був присутній "дистанційно". Єва народилася в Америці.

Фото з Instagram Олександра і Влади Зінченків 

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