"Три місяці щастя": Зінченки поділилися новими ніжними ФОТО з донечкою
Вівторок, 2 листопада 2021, 15:00
Донечці футболіста збірної Олександра Зінченка та його дружини Влади, Єві виповнилося три місяці. Із цієї нагоди щасливі батьки показали свіжі світлини зі своєю крихіткою.
"Три місяці щастя", - зізналася молода мама.
Нагадаємо, на пологах дружини Зінченко був присутній "дистанційно". Єва народилася в Америці.
Фото з Instagram Олександра і Влади Зінченків
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