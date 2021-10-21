Ч/б і кульки: Зінченко привітав свою "королеву" з 26-річчям
Четвер, 21 жовтня 2021, 12:15
Футболіст збірної Олександр Зінченко полюбляє дарувати своїй коханій дружині Владі багато квітів та повітряних кульок.
Саме ними він зустрічав жінку з донькою з пологового і ними ж привітав кохану з днем народження.
Владі виповнилося 26. І, судячи з фото в Instagram, святкувала вона в монохромному стилі.
"З днем народження, моя королево. Неймовірно тебе кохаю", - написав Сашко у мережі.
Нагадаємо, Зінченки побралися у березні 2020-го в Лондоні. А потім в серпні пара зіграла пишне весілля під Києвом.
1-го серпня цього року у подружжя народилася донечка Єва.
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