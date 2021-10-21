Ч/б і кульки: Зінченко привітав свою "королеву" з 26-річчям

Футболіст збірної Олександр Зінченко полюбляє дарувати своїй коханій дружині Владі багато квітів та повітряних кульок.

Саме ними він зустрічав жінку з донькою з пологового і ними ж привітав кохану з днем народження.

Владі виповнилося 26. І, судячи з фото в Instagram, святкувала вона в монохромному стилі.

"З днем народження, моя королево. Неймовірно тебе кохаю", - написав Сашко у мережі.

Влада Зінченко влаштувала собі чорно-білий день народження

Нагадаємо, Зінченки побралися у березні 2020-го в Лондоні. А потім в серпні пара зіграла пишне весілля під Києвом.

1-го серпня цього року у подружжя народилася донечка Єва.