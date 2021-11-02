Крістен Стюарт одружується зі своєю дівчиною

Американська акторка Крістен Стюарт офіційно заручена. 31-річна зірка "Сутінків" зіграє весілля зі сценаристкою Ділан Меєр.

Про це щаслива наречена розказала в радіошоу Говарда Стерна, повідомляє People.

Крістен та Ділан одружуються фото з instagram

"Ми одружуємося, ми таки збираємося це зробити", - поділилася Крістен.

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Як зізналася актриса, їй дуже хотілося отримати пропозицію руки та серця. Хоча і складно визначити, хто з двох має освідчуватися, коли йдеться про одностатеву пару. У їхньому випадку першою наважилася Меєр, і це було "до біса мило".

"Коли мова йде про двох дівчат, то ніколи не знаєш, хто візьме на себе цю довбану гендерно-рольову штуку", - зазначила Стюарт.

Акторці зробили пропозицію

Про стосунки Крістен та Ділан стало відомо влітку 2019-го року. Відтоді парочка перестала ховатися і навіть показувала поцілунок у Instagram.

Як відомо, колись Стюарт була заручена з Робертом Паттінсоном. У 26 років акторка здійснила камінг-аут, але не виключала, що знову зустрічатиметься з чоловіками.

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