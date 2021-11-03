Льовочкін, Гордон та Кучма стрілися у VIP-ложі на матчі Динамо-Барселона
2-го листопада на НСК "Олімпійський" у Києві відбувся матч у рамках четвертого туру групового турніру Ліги Чемпіонів, в якому "Барселона" обіграла київське "Динамо" з рахунком 1:0.
Повболівати за українських футболістів традиційно прийшли брати Суркіси, Сергій Льовочкін та Леонід Кучма.
Також поряд із ними у VIP-ложі сиділи журналіст і блогер Дмитро Гордон, олімпійський чемпіон і депутат Жан Беленюк, перша ракетка України Еліна Світоліна, депутат "Слуги народу" Микола Тищенко та депутат ОПЗЖ Олександр Пузанов.
Фото Дмитра Ларіна
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