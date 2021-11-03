Льовочкін, Гордон та Кучма стрілися у VIP-ложі на матчі Динамо-Барселона

2-го листопада на НСК "Олімпійський" у Києві відбувся матч у рамках четвертого туру групового турніру Ліги Чемпіонів, в якому "Барселона" обіграла київське "Динамо" з рахунком 1:0.

Повболівати за українських футболістів традиційно прийшли брати Суркіси, Сергій Льовочкін та Леонід Кучма.

Також поряд із ними у VIP-ложі сиділи журналіст і блогер Дмитро Гордон, олімпійський чемпіон і депутат Жан Беленюк, перша ракетка України Еліна Світоліна, депутат "Слуги народу" Микола Тищенко та депутат ОПЗЖ Олександр Пузанов.

Жан Беленюк та Еліна Світоліна не змогли пропустити важливий матч фото дмитра ларіна (УП)

Григорій Суркіс, Леонід Кучма, Сергій Льовочкін, Олександр Пузанов, Дмитро Гордон, Жан Беленюк, Еліна Світоліна та Ігор Суркіс

Микола Тищенко та Андрій Кожем'якін (крайній праворуч) теж були серед віпів

Який же футбол без президента ФК "Заря" та колишнього регіонала Євгена Геллера (по центру)

Фото Дмитра Ларіна

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

На матчі "Динамо-Челсі" стрілися Шевченко, Пінчук та донька Суркіса

Дружина Фірташа дивилася матч "Динамо-Шахтар" поруч із Бенкендорфом

Льовочкін, Кільчицька та Суркіси зустрілися на матчі "Динамо-Шахтар". ФОТО

Чотири президенти і Вакарчук сходили на матч Україна - Англія