Арфуші розлучаються після 20 років стосунків
5 листопада 2021, 11:42
Схоже, бурхливі стосунки Валіда та Ліди Арфушів, які тривали 20 років, все-таки закінчилися.
Медійник подав на розлучення, про що його поки ще дружина повідомила у своєму Instagram.
Ліда запостила в сторіс фото позову чоловіка до Подільського районного суду Києва. І написала, що сама забезпечує себе та дітей.
Сам Арфуш поки нічого не коментував.
Нагадаємо, Ліда і Валід стали офіційним подружжям лише у вересні 2015-го. У них троє спільних дітей: син Адам і доньки Емілі та Хлое-Адель. Також Валід має сина Каріма і дочку Лізу від попередніх стосунків.
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