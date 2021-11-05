Арфуші розлучаються після 20 років стосунків

Схоже, бурхливі стосунки Валіда та Ліди Арфушів, які тривали 20 років, все-таки закінчилися.

Медійник подав на розлучення, про що його поки ще дружина повідомила у своєму Instagram.

Ліда запостила в сторіс фото позову чоловіка до Подільського районного суду Києва. І написала, що сама забезпечує себе та дітей.

Цього разу Арфуші справді розлучаються

Сам Арфуш поки нічого не коментував.

Стосунки пари почалися 20 років тому фото з instagram арфуша

Нагадаємо, Ліда і Валід стали офіційним подружжям лише у вересні 2015-го. У них троє спільних дітей: син Адам і доньки Емілі та Хлое-Адель. Також Валід має сина Каріма і дочку Лізу від попередніх стосунків.