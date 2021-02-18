"Казкова мрія здійснилася": 40-річна Періс Хілтон заручилася вчетверте

40-річна колишня спадкоємиця готельної імперії Періс Хілтон оголосила про заручини з бізнесменом Картером Реумом, з яким зустрічається рік.

Чоловік красиво освідчився Періс у день її народження, про що вона повідомила в Instagram.

"Коли ти знаходиш свою другу половинку, ти не просто це знаєш, ти це відчуваєш. Ми з коханим разом з першого побачення, і на день народження він організував спеціальну поїздку до тропічного раю. Коли ми йшли вечеряти уздовж пляжу, Картер підвів нас до шале, прикрашеного квітами, і опустився на одне коліно. Я сказала так, так назавжди ❤ Ні з ким іншим я б не хотіла бути вічно", - написала Хілтон.

Фото своїх заручин Періс виклала у соцмережі та на своєму сайті

"Моя казкова мрія здійснилася! Я так люблю свого майбутнього чоловіка! Найкращий сюрприз до дня народження !!! Я щаслива бути твоєю дружиною", - додала наречена.

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Наречений замовляв обручку спеціально для Періс

Нагадаємо, у січні 2018-го Хілтон була заручена з актором Крісом Зілкою, але в листопаді того ж року вона передумала виходити заміж.

До цього Хілтон була вже двічі заручена - зі спадкоємцем суднобудівної фірми Перісом Лецісом та з моделлю Джейсоном Шоу.

Фото з сайту parishilton.com