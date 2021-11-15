Заквітчане диво від Oscar de la Renta та міні для запальних танців: неймовірні весільні луки Періс Хілтон. ФОТО
Американська світська левиця та діджейка Періс Хілтон відгуляла казкове весілля, про яке мріяла змалечку. Торжество тривало три дні, тож наречена встигла покрасуватися не в одній, не в двох і навіть не в трьох ошатних сукнях.
Головним весільним платтям, у якому 40-річна Періс сказала "так" своєму коханому Картеру Реуму, стало творіння Oscar de la Renta.
View this post on Instagram
"Відколи я була малим дівчам, я мріяла про казкове весілля. Мріяла, що на мені буде приголомшливе вбрання, красиве, на всі часи, шикарне. Я мріяла, що одружуся з чоловіком, який буде моїм найкращим другом, і в якого буде найніжніше, найдобріше серце. Я обожнювала принцесу Грейс Келлі та завжди думала про те, якою елегантною та культовою вона була, і я знала, що хочу бути такою ж елегантною, коли піду до вівтаря. День мого весілля був справжньою магією. Він вийшов саме таким, як я собі уявляла. Моя неймовірна сукня від Oscar de la Renta перетворила мене на наречену, якою, я знала, я колись стану. Це було наче з книги казок. Мрії справді здійснюються", - поділилася Хілтон у Instagram.
View this post on Instagram
"Коли ми, рука в руці, стояли коло вівтаря, моє серце пропустило один удар. Це був один із найнеймовірніших магічних та сповнених любові моментів у моєму житті. Я віднайшла частинку себе, якої бракувало. Для мене ти - більше ніж чоловік. Ти мій найкращий друг, мій учитель, мій коханець, той, кому я довіряю, батько наших майбутніх дітей. Я так пишаюся тим, що стою поряд із тобою як твоя дружина. Якась частина мене завжди відчувала, що мушу іти дорогою життя сама, але тепер я розумію, що зорі стали так, щоби ми знову відшукали одне одного. Я в захваті від майбутнього, яке ми створимо разом", - звернулася білявка до новоспеченого чоловіка.
View this post on Instagram
Довжелезний вельон нареченої теж був від Oscar de la Renta. Для першого ж танцю вона перевділася у сукню з відкритими плечима від Ghalia Lav, пише Page Six.
Іще одним вражаючим луком нареченої стало довге вбрання від Pamella Roland, прикрашене кришталиками. Запалювати ж на танцполі Періс вийшла в білому міні, теж від Oscar de la Renta.
View this post on Instagram
Між іншим, голодними гості Періс та Картера не лишилися. Серед вишуканих наїдків, якими частували на весіллі, була, зокрема, запечена в золотій фользі картопелька, що подавалася зі сметаною та кав'яром, зазначає видання.
Також на святі ласували салатом із грушею та інжиром, тортелоні з мускатним гарбузом, пельменями з качиним м'ясцем, тартаром із тунця, піцою з копченим лососем і хрусткими спрінг-ролами з креветками. Десерти теж не розчарували: подавали, зокрема, мусовий шоколадний тортик із кавовим морозивом і фруктовий коблер з мигдалевими крихтами та ванільним морозивом, а ще рожевий сорбет із шампанським.
До слова, не можна оминути увагою плаття Кім Кардашян, в якому колишня стилістка Періс прийшла на її весілля. Як пише The Sun, у мережі фігуристу красуню вже розкритикували і за нескромність, і за надмірний макіяж (але коли це Кім на таке зважала?).
View this post on Instagram
Нагадаємо, святкування проходило в колишній родинній резиденції Хілтонів у Бел-Ейр, яка зараз належить ексочільнику Google Еріку Шмідту.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Періс Хілтон заявила, що леді і спить з собаками
powered by lun.ua