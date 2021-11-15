Заквітчане диво від Oscar de la Renta та міні для запальних танців: неймовірні весільні луки Періс Хілтон. ФОТО

Американська світська левиця та діджейка Періс Хілтон відгуляла казкове весілля, про яке мріяла змалечку. Торжество тривало три дні, тож наречена встигла покрасуватися не в одній, не в двох і навіть не в трьох ошатних сукнях.

Головним весільним платтям, у якому 40-річна Періс сказала "так" своєму коханому Картеру Реуму, стало творіння Oscar de la Renta.

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"Відколи я була малим дівчам, я мріяла про казкове весілля. Мріяла, що на мені буде приголомшливе вбрання, красиве, на всі часи, шикарне. Я мріяла, що одружуся з чоловіком, який буде моїм найкращим другом, і в якого буде найніжніше, найдобріше серце. Я обожнювала принцесу Грейс Келлі та завжди думала про те, якою елегантною та культовою вона була, і я знала, що хочу бути такою ж елегантною, коли піду до вівтаря. День мого весілля був справжньою магією. Він вийшов саме таким, як я собі уявляла. Моя неймовірна сукня від Oscar de la Renta перетворила мене на наречену, якою, я знала, я колись стану. Це було наче з книги казок. Мрії справді здійснюються", - поділилася Хілтон у Instagram.

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"Коли ми, рука в руці, стояли коло вівтаря, моє серце пропустило один удар. Це був один із найнеймовірніших магічних та сповнених любові моментів у моєму житті. Я віднайшла частинку себе, якої бракувало. Для мене ти - більше ніж чоловік. Ти мій найкращий друг, мій учитель, мій коханець, той, кому я довіряю, батько наших майбутніх дітей. Я так пишаюся тим, що стою поряд із тобою як твоя дружина. Якась частина мене завжди відчувала, що мушу іти дорогою життя сама, але тепер я розумію, що зорі стали так, щоби ми знову відшукали одне одного. Я в захваті від майбутнього, яке ми створимо разом", - звернулася білявка до новоспеченого чоловіка.

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Довжелезний вельон нареченої теж був від Oscar de la Renta. Для першого ж танцю вона перевділася у сукню з відкритими плечима від Ghalia Lav, пише Page Six.

Іще одним вражаючим луком нареченої стало довге вбрання від Pamella Roland, прикрашене кришталиками. Запалювати ж на танцполі Періс вийшла в білому міні, теж від Oscar de la Renta.

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Між іншим, голодними гості Періс та Картера не лишилися. Серед вишуканих наїдків, якими частували на весіллі, була, зокрема, запечена в золотій фользі картопелька, що подавалася зі сметаною та кав'яром, зазначає видання.

Також на святі ласували салатом із грушею та інжиром, тортелоні з мускатним гарбузом, пельменями з качиним м'ясцем, тартаром із тунця, піцою з копченим лососем і хрусткими спрінг-ролами з креветками. Десерти теж не розчарували: подавали, зокрема, мусовий шоколадний тортик із кавовим морозивом і фруктовий коблер з мигдалевими крихтами та ванільним морозивом, а ще рожевий сорбет із шампанським.

До слова, не можна оминути увагою плаття Кім Кардашян, в якому колишня стилістка Періс прийшла на її весілля. Як пише The Sun, у мережі фігуристу красуню вже розкритикували і за нескромність, і за надмірний макіяж (але коли це Кім на таке зважала?).

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Нагадаємо, святкування проходило в колишній родинній резиденції Хілтонів у Бел-Ейр, яка зараз належить ексочільнику Google Еріку Шмідту.

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