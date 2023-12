Улюблена кліпмейкерка Монатіка зняла відео для The Weekend і Post Malone

Одеситка Таню Муіньо зняла кліп на пісню The Weekend та Post Malone "One Right Now".

Новиною українська режисерка, відома своїми роботами для Діми Монатіка, поділилась в Instagram.

"Ви можете повірити? Я все ще ні! Велике дякую всій команді. Це було важко й шалено, але ми це зробили!", – написала 31-річна Муіньо.

Реліз кліпу відбувся 15-го листопада і всього за декілька днів зібрав майже 3,5 мільйони переглядів.

До речі, це не перша робота режисерки, яка отримує високу оцінку чи міжнародну відзнаку. Її кліп для Lil Nas X на пісню "MONTERO (Call Me By Your Name)" став найкращим відео року за версією MTV Europe Music Awards 2021.

Серед інших робіт режисерки кліпи для Cardi B, Katy Perry, ROSALÍA, NK, Дорофєєвої та інших українських зірок.