Чоловік MamaRika розповів, чи є у них секс після пологів

Комік Сергій Середа та співачка MamaRika, які три місяці тому стали батьками, не приховують подробиць свого особистого життя.

Подружжя відверто ділиться подробицями батьківства у соцмережах. І навіть розповідають про секс після пологів.

Висвітлити цю тему взявся 31-річний Середа у своєму Instagram. Спершу актор в одному з постів зробив комплімент дружині. Він наголосив, що після народження сина, кохана стала ніжнішою та сексуальнішою.

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Потім чоловік присвятив цілий пост питанню, чи є в них секс після пологів.

"Секс – є, часу не завжди вистачає", – написав актор. Він також додав, що дитині потрібні щасливі батьки, які, власне, і є запорукою міцної сім’ї.

Нагадаємо, нещодавно 32-річна Mamarika в соцмережах розповіла про досягнення 3-місячного Давида.