"Мабуть, це і є щастя": MamaRika похвалилася досягненнями свого 3-місячного "кабачка"

3 листопада 2021, 17:15

Синові співачки MamaRika, Давіду виповнилося три місяці, і зіркова матуся вирішила розказати про успіхи первістка у Instagram.

Хоча обличчя малого зірка поки старається не показувати.

Нагадаємо, Настя не приховує, що поява в сім'ї немовляти стала "потужним ударом" для її стосунків із чоловіком Сергієм. Але подружжя цей удар гідно тримає та долає всі труднощі.

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