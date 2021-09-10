"Потужний удар": MamaRika розказала про проблеми у стосунках із чоловіком після народження первістка

Співачка MamaRika, яка ще з часів вагітності чесно розказує своїм шанувальникам не лише про позитивні моменти, а і про труднощі, вирішила підняти тему стосунків пари після народження малюка.

Анастасія не приховує, що вони з чоловіком Сергієм іноді сваряться. Адже поява первістка - це не лише величезне щастя, а і удар по тому "ми", яким подружжя було раніше.

MamaRika написала про це в Instagram.

MamaRika відверто описує життя-буття молодої мами фото владлена лисенка з instagram mamarika

"Відносини із Сєргєічем після народження сина… Ця тема цікавить не тільки вас, народ, але і нас теж, тому що після появи маленького мужичка все однозначно перевернулося з ніг на голову. Звичайно, як і всі радики, ми без тями закохані у наше чадо, але зараз поняття "ми" стало дуже розмитим, і над цим потрібно працювати", - зізналася Настя.

Зі слів артистки, дитина зараз займає 99% їхнього з чоловіком часу, і це дуже давить на психіку.

"В результаті ми менше часу проводимо разом у всіх сенсах (іф ю ноу вот ай мін))) .Та тут навіть банально побути наодинці із собою не вдається- єдиний варіант це заникатися в ванній і тупо втикати в стелю😂Хоча я і цього собі дозволити не можу- б’юті рутін по графіку✊Це знаєте, коли в одній руці масажер для дупи, в другій зубна щітка, а в третій погрємуха", - поділилася співачка.

Немовля забирає 99% часу співачки та її чоловіка

"По- друге, саме усвідомлення того, що ти більше собі не належиш, і малявка керує життям двох дорослих людей- це потужний удар по тим "двом", якими ми були ще місяць тому…", - зазначила вона.

MamaRika та її Сергій іноді сваряться так, що зірка погрожує взяти назад своє прізвище. Артистка визнає, що часто саме вона перегинає палицю. Про свій моральний стан молода матуся пообіцяла розказати окремо.

"Що ж стосується нас, і як виходити із мікро-криз, тут все просто: нас постійно рятує гумор (хоча ви вже в курсі,якщо дивитеся наші сторіз),без нього ну нііііяяяк🤷‍♀️ Ну і, мабуть, головне вчасно обійняти свою половину, згадати, хто ви один одному, і відпустити все.Час летить так швидко, тому треба бути тут і зараз, і як би не було адськи важко, кайфувати від всього, шо відбувається, і таки знаходити цю хвилинку для "двох", нехай і вже зовсім інших", - підсумувала вона.



Без гумору, справді, ніяк ) Настя, Сергій, Роккі, тримайтеся! фото з instagram

Нагадаємо, ім'я хлопчика, який з'явився на світ на початку серпня, подружжя досі не розкрило. Схоже, Настя та Сергій планують зробити це вже після хрещення первістка.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Напівоголена MamaRika поміркувала про сексуальність вагітності: Супер хот

MamaRika похвалилася фігурою через 3,5 тижні після пологів