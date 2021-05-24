Обвислі цицюлі, живіт і розтяжки: Приходько оголила неідеальне тіло на підтримку усіх мам
Співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно стала мамою втретє, вирішила підтримати усіх жінок, тіло яких змінилося після пологів.
Артистка показала свій обвислий живіт та заявила, що пишається ним, адже у ньому вона виносила трьох своїх діток.
"Я не соромлюся бути справжньою! Як часто жінка чує образливі слова на адресу її фігури після пологів? А як часто комплексує через зовнішність? Я думаю, часто. Зараз бодіпозитив в моді. Але як бути тим, хто звик завжди бачити одне відображення в дзеркалі, а після пологів на тебе дивиться зовсім інша людин?", - запитала Настя.
"Зайві кілограми, розтяжки, обвислий живіт, обвислі цицюлі, недоглянутість (ну, не всі тут супермоделі і відмінний генофонд, коли від води з-під крану ти прекрасніша за Моніку Белуччі). І буває так, що просто немає сил що-небудь робити. Не будемо забувати про часту післяпологову депресію і гормони", - зазначила Приходько.
"Бути мамою - найскладніша місія на землі для жінки: виносити і народити! Я пишаюся своєю смужечкою на животі, яка кожен день нагадує мені про сина, я не соромлюся свого живота, який обвис і схожий на тертку, так, у мене целюліт. Так-так, бо я їла і допомагала рости моїй дитині", - зізналася співачка.
"Я пишаюся своїм животом (хоча я зараз дуже стараюся його побороти). Але я з гордістю його показую вам, я пишаюся, що стала мамою втретє! Я хочу підтримати кожну маму, я знаю, як це складно!", - наголосила мама трьох дітей.
"Бог створив жінку до появи глянцю, лайків, подіуму, сцени. Він створив жінку, щоб вона могла подарувати життя. І кожна жінка повинна пишатися кожною клітинкою свого тіла, яке допомогло виносити і народити нову людину. Мої досягнення стоять за моєю спиною Три чудових дитини! Два синочка і лапочка дочка", - зауважила Приходько.
Нагадаємо, Приходько показала тіло майже одразу після народження свого сина Луки у квітні.
Фото з Instagram
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