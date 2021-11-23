43-річна Власова про старіння: Не прагну розгладити зморшки та не збираюся панікувати на цю тему

Співачка Євгенія Власова, яка часто отримує компліменти завдяки своєму молодому та квітучому вигляду, вирішила відповісти на запитання, як їй це вдається.

Своїми думками щодо процесу старіння 43-річна зірка поділилася в Instagram.

Євгенія вирішила докладно розказати, чому так гарно виглядає фото з instagram власової

"Нічого надприродного, крім постійного пошуку того, як же я можу наповнити свою жіночу сутність, що найкраще з того, що є на планеті Земля, можу обрати для себе як для жінки", - написала Женя.

"І я обираю: не соромитися свого дорослішання (старіння, якщо хочете)", - додала вона.

Зі слів Власової, вона "дуже заморочується" купівлею органічних продуктів та уважним читанням етикеток.

Для себе співачка намагається обирати "все найкраще з того, що є на планеті Земля"

"Я не їм "важкого" м'яса на кшталт свинини та яловичини. У моєму раціоні багато овочів та зелені. Ніколи не пробувала палити. Алкоголю, тим більше, нема в моєму повсякденному житті", - наголосила співачка.

Власне тіло Євгенія сприймає не як власність, а як подарунок планети, який потрібно поважати.

"Кожен мій день починається з зарядки, розтяжки, склянки чистої води та практик наповнення себе красивими енергіями. Не завжди хочеться це робити! Від утоми фізичної та психологічної інколи. Але коли розумієш, що кожен день життя - це дарунок та цінність, і не лише моя, а кожного з нас, то якось збираєш себе та вперед (інколи треба докласти зусиль)", - поділилася вона.

Артистка ніколи не палила та уникає алкоголю

"Я користуюся дуже простими косметичними засобами (Брокард практично зник для мене. Лише декоративна косметика, та й то максимально вичитую склад). Максимально натуральний склад, ось мій вибір. Я не прагну розгладити зморшки та не збираюся панікувати на цю тему", - запевнила Власова.

На думку Жені, старість - це "останнє випробування", і тому всі старенькі люди для неї - герої.

"Я бачу в них молодих людей, закутих у тіло, яке старішає, і це викликає смуток. Але є стільки прикладів, як дорослішати гідно! І я уважно спостерігаю за цими дівчатами та захоплююся!", - додала вона.

Нагадаємо, свого часу Євгенія розказувала (і показувала), як займається фейс-фітнесом.

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