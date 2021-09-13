Власова на "Танцях з зірками": За 43 роки свого життя я ніколи не кохала

Співачка Євгенія Власова, яка у другому ефірі шоу "Танці з зірками" виконала повільний фокстрот із Максом Леоновим, присвятила його двом дівчаткам - "своїй внутрішній крихітці" та доньці Ніні.

А от чоловіка, про кохання до якого Женя могла би сказати танцем, немає. І не було.

У цьому учасниця зізналася під час підготовки до ефіру.

Власова в другому ефірі "Телетанців" ошелешила зізнанням фото з instagram власової

"Я, мабуть, багатьох здивую, коли скажу, що за роки свого життя я ніколи не кохала. Мені здавалося, що я кохала", - поділилася вона.

Зі слів Євгенії, її шлюб із батьком Ніни, продюсером Дмитром Костюком базувався не на любові. Може, тому і не приніс зірці щастя.

"Чому я вийшла заміж? Лише тому, що завагітніла. І все, вільна Женя Власова зі своїми суперхітами... Ти раптом потрапляєш у залежність - фінансову, моральну... Я пам'ятаю, як я лежала і чекала на його дзвінок, у мене просто потім токсикоз був на зображення телефону, настільки нервова напруга була", - зізналася вона.

Євгенія та Макс Леонов виконали повільний фокстрот, присвячений двом дівчаткам

Як розказала Власова, розірвала стосунки з Костюком вона, а на розлучення вже подав він. "Вишенькою на торті", яка добила артистку, стала вимога продюсера зробити 4-річній дитині тест ДНК для підтвердження його батьківства.

"Як я можу Діму ненавидіти? Завдяки доньці я люблю Діму досі - не як чоловіка, я обожнюю його тому, що обожнюю доньку. Вона - найголовніша людина в моєму житті", - зізналася Євгенія.

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Нагадаємо, кілька років тому Власова благала Всесвіт нарешті прислати їй хорошого чоловіка і навіть купила капці, але це не спрацювало.

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