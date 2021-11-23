Луна розповіла, як Бардаш плюнув їй в обличчя через відмову від групового сексу

У червні 2018-го року продюсер Юрій Бардаш публічно звинуватив свою тоді ще дружину, співачку Луну у зраді з музикантом Олександром Волощуком.

Через два роки Бардаш одружився знову, а потім заміж вийшла і його колишня дружина.

Крістіна Герасимов (справжнє ім’я Луни) не поспішала коментувати своє особисте життя та згадувати минуле з Юрою. Але у свіжому інтерв’ю Ксенії Собчак поділилася жахливими подробицями їхніх стосунків.

Зокрема, Луна запевняє, що на самому початку її спроб стати співачкою Бардаш постійно її критикував і намагався змінити. А допомагати став лише тоді, коли її перші пісні стали хітами.

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Луна з самого початку стала випускати пісні на власному YouTube-каналі та юридично оформлювала все на своє ім'я, а не на Бардаша

Також Крістіна називає екса аб’юзером, каже, що він її неодноразово бив і постійно зраджував.

Крім того, Бардаш вмовляв дружину влаштувати груповий секс. А коли вона відмовилася, він плюнув їй в обличчя.

"У відповідь на мою незгоду на груповий секс він мені просто плюнув в обличчя. Там була вдома няня і дитина, я вийшла і сказала: "Я більше цього терпіти не хочу, будь ласка, встань і піди з квартири". Ось так це було, і після цього ми вже не сходилися", – зазначила Крістіна.

Крістіна запевняє, що багато разів тікала з сином від Юри, постійно жила або у мами, або на зйомних квартирах

Розповідаючи про свій шлюб з Бардашем, Луна також зізналася, що постійно мріяла від нього піти. Але змогла лише тоді, коли зустріла свого нинішнього чоловіка Олександра.

Крістіна зі своїм чоловіком Олександром, у якого закохалася, будучи у шлюбі з Юрою

Також у розмові з Собчак Луна відповіла на питання, чому у неї в Росії концертів більше, ніж в Україні. Співачка пов’язала це з тим, що майже всі її пісні написані російською, а її прихильники, як і вона сама – далекі від політики.

Тим не менше, на запитання "Чий Крим?" Крістіна відповіла – український. Утім, пояснення артистки було не політичним, а, скоріше, ліричним.

"Коли мене запитують: "Чий Крим?", я кажу, що Крим - це Україна. У моєму розумінні це місце, куди я з самого дитинства їздила з мамою і татом", - сказала Луна.

"Ми відпочивали в Гурзуфі. Я пам'ятаю дачу Чехова, Алушту, робочий куточок. Теплі спогади... Бабуся, яка мені смажила млинці, годувала ними, я пірнала в Чорне море і плавала. Як я можу вважати інакше? Для мене це так", - уточнила вона.

Своє майбутнє киянка у трьох поколіннях Луна пов'язує з Україною, а не з Росією фото з instagram

А ще Луна зізналася, що голосувала за Володимира Зеленського, бо він здався їй "симпатичним". На питання, чи не розчарував президент її очікування, артистка сказала, що минуло замало часу для того, щобb робити якісь висновки.